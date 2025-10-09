Octombrie 2025 este o lună în care cerul deschide porți nevăzute și aduce confruntări directe cu destinul. Universul zguduie ordinea cosmică, forțând sufletele să lase în urmă tot ce nu mai are valoare. Finalurile vin cu o intensitate aparte, iar începuturile se nasc din cenușa vechilor povești. Este o lună în care energiile karmice nu mai pot fi ocolite, iar fiecare semn astrologic este chemat la o trezire interioară. Nimic nu mai rămâne ascuns, iar adevărurile ies la suprafață chiar și atunci când doare.

Forțele astrale care se activează acum pun presiune pe alegeri și responsabilitate. Tot ce am amânat, tot ce am ascuns, tot ce am refuzat să înfruntăm revine cu o forță de necontrolat. Universul nu mai lasă loc pentru ezitări sau compromisuri. Este momentul în care sufletele sunt testate în profunzime, pentru a arăta cât de pregătite sunt pentru noua etapă. Octombrie nu este o lună de echilibru, ci de transformare radicală.

Energiile planetei Pluto, ale lui Jupiter, dar și tensiunile aduse de opozițiile cu Chiron și Uranus dau un ritm alert acestor săptămâni. Totul se accelerează, iar momentele de cotitură vin cu repeziciune. Aceasta este luna care pregătește finalul de an și deschide drumul spre o iarnă încărcată de revelații. Cine rezistă acestor încercări, iese întărit și pregătit să scrie un nou capitol al propriei vieți. Cine se agață de trecut, riscă să fie zdrobit de valul cosmic.

