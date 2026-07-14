Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Eugen Tomac, despre alegerile anticipate: „Sunt prea riscante. Riscăm să pierdem enorm”
Eugen Tomac
Consilierul prezidențial Eugen Tomac consideră că organizarea de alegeri prezidențiale anticipate reprezintă o opțiune „prea riscantă” pentru România în contextul actual și susține că cea mai rațională variantă este identificarea unei soluții de compromis pentru guvernarea țării.
Citește și
- 09:59Nicușor Dan participă la o întâlnire tehnică pentru Codul Urbanismului. România riscă să piardă un miliard de euro din PNRR
- 08:15Luis Lazarus acuză: „Industria românească, pusă pe butuci de deciziile politicienilor”
- 08:03Petre Lăzăroiu, atac dur la Ilie Bolojan: „Dădea contracte cu dedicație la Oradea”
- 07:47Scandalul azilului ilegal ajunge la Parchet. Alexandra Zară a depus plângere penală împotriva ministrului Dragoș Pîslaru
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News