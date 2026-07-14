Eugen Tomac, despre alegerile anticipate: „Sunt prea riscante. Riscăm să pierdem enorm”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 21:07

Consilierul prezidențial Eugen Tomac consideră că organizarea de alegeri prezidențiale anticipate reprezintă o opțiune „prea riscantă” pentru România în contextul actual și susține că cea mai rațională variantă este identificarea unei soluții de compromis pentru guvernarea țării.

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