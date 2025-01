Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru sambata 18 ianuarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Berbec

Runa etalata – LAGUZ (cu fata in jos). Laguz sugereaza faptul ca astepti ca lucrurile sa ajunga la rezultat imediat. Insa poate ca raspunsul la o situatie ce te preocupa este sa te lasi dus de curent si sa nu te lupti impotriva a ce se intampla in jurul tau, in special cu cei pe care chiar nu ai cum sa ii schimbi tu.

Taur

Runa etalata – PERTH (cu fata in sus). Bucura-te de calatorie. Urmeaza vremuri fericite si placute, nu vremuri in care sa te agati de ce a fost in trecut. Vechile fapte bune vor fi recompensate si recunoscute. Lucrurile ascunse vor iesi la suprafata, aducand cadouri neasteptate.

Gemeni

Runa etalata – Raido : Raido este runa calatorilor. Este anuntata si recomandata o calatorie. Joburile ce au legatura cu distantele indepartate si cu transportul sunt favorizate. Iti poti castiga prieteni noi sau se pot intoarce unii vechi. Raido poate sa insemne calatorie, roata, dar implica si ceva mai adanc : calatoria poate fi lunga si ai nevoie de multa viziune, planificare, determinare si curaj. Metafizic vorbind, ea se refera la calatoria vietii, la roata vietii sau la o cautare adanca spirituala. Ea poate si sa vesteasca un mesaj pe care il poti primi sau pe care sa il trimiti pe baza unui drum.

Rac

Runa etalata – TEIWAZ (cu fata in sus). Teiwaz indica faptul ca un fel de intelegere de afaceri sau discutie contradictorie morala va necesita spiritul tau competitiv. Vei avea nevoie sa lupti pentru cauza ta sau pentru ceea ce crezi cu determinare si minte ascutita. Stai drepti pentru cei care sunt prea slabi sa stea drepti pentru ei insisi. Nu te lasa intimidat de cei care cred ca te pot domina si iti pot zdrobi spiritul.

Leu

Runa etalata – Wunjo : Iata un mesaj de la puterile superioare ce vine prin aceasta runa : lasa bucuria sa intre in viata ta. Fa-ti o fapta buna tie si celor din jurul. Care va fi aceea ? Intuitia iti va spune !

Fecioară

Runa etalata – BERKANA, inversata. Se pare ca exista o interferenta in cresterea ta pe un anumit domeniu. Daca te simti descumpanit ca nu ai urma actiunea potrivita acum, relaxeaza-te. Vei avea ocazia sa actionezi din nou. Examineaza-ti mai bine motivele pentru care vrei ce vrei. Iti pui ambitiile cumva inaintea nevoilor si binelui altora ?

Balanță

Runa etalata – EIWAS (cu fata in sus). Runa iti arata ca te afli pe calea buna spre visele tale. Pot fi anumite intarzieri in planurile tale, si in timp ce ai putea crede ca esti impiedicat, de fapt unele amanari sunt chiar un lucru bun pentru ca iti dau timp sa faci un pas in spate si sa vezi imaginea mai mare. Ai parcurs un drum lung pana aici si trebuie sa vezi orice amanare drept o oportunitate de a verifica ca totul este la locul sau si ca ai toate informatiile necesare pentru a lua decizii. Acum este timpul pentru o revizuire inainte de continuarea calatoriei tale.

