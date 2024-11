Etalare zilnica RUNE mistice luni 18 noiembrie 2024

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru luni 18 noiembrie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Berbec

Runa etalata – PERTH (cu fata in jos). Poate ca e bine sa ai o zi libera, sa te bucuri de tine si sa te rasfeti intr-un loc sau activitati ce te fac mai fericit. Trebuie sa iti schimbi viziunea despre ce crezi tu ca este negativ in viata ta. Nu le mai vedea drept ghinion ci ca pe obstacole constructive in calatoria ta care te fac mai puternic si implinit dupa ce le depasesti.

Taur

Runa etalata – RAIDO: Runa Raido inseamna a calari. In acest mesaj, nu este vorba neaparat de a calari un cal ci sugereaza o calatorie dar este mai mult un indicativ de comunicare : stapaneste comunicarea cu oricine te-ai afla in calatoriile tale, asa cum un calaret isi stapaneste calul. Un mesaj alternativ al acestei rune se refera la corectitudine morala si/sau un consiliu de judecata. Asadar, runa transmite mesajul de a da sfaturi intelepte in comunicarile pe care le ai si sa fii un bun lider ce ii conduce pe altii.

Gemeni

Runa etalata – WUNJO: Semnificatie BUCURIE. Aceasta runa anunta o stare de siguranta si relaxare, un sens a starii de bine. Lumina patrunde in sfarsit printre noi, fructele atarna greoaie pe crengile copacilor tai si vremurile rele sunt in sfarsit in spate. Te vei vedea inconjurat de bucurie, placere si confort atat in casa cat si in afara ei. Exista claritate si o noua energie care iti va permite sa intelegi, sa echilibrezi, sa te reinnoiesti pe tine si relatiile tale personale. Schimbari necesare sunt deja in curs si acum te poti bucura din plin de viata si primi binecuvantari din Univers.

Rac

Runa etalata – Berkana: Acesta este un moment plin de entuziasm pentru noi inceputuri. Aventuri proaspete. Energie si activitate. Ai plantat semintele iar recolta este pe cale sa apara. Nu te astepta la recompense chiar immediate pentru eforturile tale. Invata din experiente. Lasa trecutul sa ramana in trecut. Este si o perioada buna pentru reinnoire spirituala. Elimina orice conceptii interpretate gresit. Accepta idei noi.

Leu

Runa etalata – Dagaz: Aceasta runa reprezinta ciclicitatea: zi-noapte. Ce se ridica va cadea. Ce creste va descreste. Acesta este fluxul naturii. Dagaz este runa trezirii spirituale, a lumii noi, a noilor posibilitati si oportunitati. In timp ce unele palesc, altele se ridica si stralucesc. Universul cere echilibrul, iar proportiile sunt perfecte.

Fecioara

Runa etalata – Gebo: Poti primi un dar divin sau poate ajungi la un echilibru in viata. Este important ca toate partile din viata ta sa ramane echilibrate. Sau, daca faci un cadou cuiva, este important sa tii minte ca el nu trebuie sa afecteze echilibrul relatiei

Balanță

Runa etalata – JERA (cu fata in sus). Runa indica faptul ca fericirea si vremurile in care sa fii vesel sunt la orizont. Este un timp sa iti vezi roadele muncii sustinute si a efortului depus. Desi lucrurile sunt mult mai luminoase la orizont, s-ar putea sa fie vorba doar de un nou pas din calatoria ta si nu destinatia finala.

Scorpion

Runa etalata – KENAZ (cu fata in jos). Ai putea simti o lipsa de idei noi si de creativitate. Insa se pare ca este ceva doar temporar. Ai putea avea nevoie sa schimbi unele lucruri din viata ta ca sa te reintorci pe calea corecta. Daca te uiti adanc in tine s-ar putea ca deja sa stii ce trebuie schimbat. Cea mai mica schimbare poate duce la cel mai mare impact.

Săgetător

Runa etalata – MANNAZ : Daca crezi ca este momentul sa te bati cu pumnul in piept cerand recunoasterea meritelor si sa iti demonstrezi toata gloria ta, te inseli. Din contra, o situatie iti cere sa manifesti smerenie si umilinta. Nu trebuie sa atragi atentia artificial asupra ta. Cei dragi si prietenii nu prea sunt inclinati sa te onoreze acum iar sefii pot sa nu fie fanii tai la acest moment. Poate chiar sa existe o atitudine incorecta a cuiva fata de tine. Nu incerca sa contraataci, arata-ti flexibilitatea. Nu instiga agresiunea in alti oameni. Stai centrat mai mult in interiorul tau.

Capricorn

Runa etalata – PERTH (cu fata in sus). Runa sugereaza ca este pe cale sa inceapa un nou capitol din calatoria vietii tale. Cu toate acestea, nu este suficient sa te bazezi doar pe destin ca sa fii calauzit. Fa tot ce poti mai bun din abilitatile si cunostintele tale ca sa te asiguri ca acest urmator capitol este cat se poate de placut si plin de recompense. Fii constient de tine si bucura-te de experienta. Distreaza-te si relaxeaza-te inconjurat de placerile pe care viata le are de oferit pentru tine.

Vărsător

Runa etalata – THURISAZ (cu fata in jos). Fa efortul de a ramane pozitiv si focuseaza-te pe toate realizarile pe care le ai in munca ta, chiar daca ti se pare dificil. Daca nu ai abilitatile de a depasi provocarile, investigheaza felurile in care poti dobandi aceste abilitati ca in viitor sa te simti mai bine in pielea ta.

