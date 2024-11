Etalare zilnica rune mistice luni 25 noiembrie 2024

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru luni 25 noiembrie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Berbec

Runa etalata – SOWULO (cu fata in sus). Sowulo indica faptul ca acum esti o persoana careia ii place sa detina controlul. Este momentul sa dai drumul la o parte din acest control si sa ai timp pentru tine insuti, in loc sa te tot ingrijorezi pentru toate lucrurile pentru care nu ai deloc control. Ai nevoie sa ii lasi pe altii sa isi gaseasca propria lor cale, sa faca propriile lor greseli si sa invete din ele. Nu poti fi adapost pentru ei pentru totdeauna.

Taur

Runa etalata – TEIWAZ (cu fata in jos).

Teiwaz acum indica o posibila relatie rupta cu cineva drag tie. Nu este vorba de un membru de familie ci de o relatie care si-a atins punctul de final. Dar mai inseamna si ca posibil ca comunicarea sa se fi erodat si sa fi aparut tendinta de a supra-analiza situatiile. Este timpul sa stati impreuna si sa discutati toate acestea, oricat de greu pare a fi.

Gemeni

Runa etalata – Dagaz: aceasta runa se mai traduce prin cuvantul “ziua” si indica fericire, activitati bune ce aduc satisfactie. Lucrurile se aseaza in favoarea ta si acum este timpul perfect sa te expui si sa preiei initiativa, conducerea. Ai o energie magnetica, deci foloseste-o in avantajul tau. Deasemenea runa indica un rezultat afirmatic la o intrebare pe care o ai azi in minte.

Rac

Runa etalata – HAGALAZ: Runa germanica Hagalaz semnifica puterile elementale, semnifica conceptul de distrugere si este asociata cu grindina. Aparitia acestei rune anunta faptul ca sunt posibile zdruncinaturi in realitatea ta curenta, in munca in relatie sau mai ales in credintele tale. Dar nu esti deloc neajutorat iar solutiile sunt total la indemana ta. Uneori ai nevoie de o grindina ca sa stii cat esti de puternic cu adevarat. Si dupa orice distrugere urmeaza o refacere cu rezultat mai bun ca inainte, moment la care vei intelege de ce a fost nevoie de ea.

Leu

Runa etalata – ISA: Runa germanica Isa semnifica pauza si gheata specifica anotimpului rece. Aceasta runa te anunta faptul ca pentru moment cel mai bun lucru pentru tine este sa pui pe pauza planuri mari si activitati pentru ele. Iti vezi de viata ta cotidiana asa cum si muncitorii pamantului fac pe timpul iernii, stiind linistiti si increzatori ca va veni primavara si natura va renaste. Ai incredere in acest proces. E o vreme de pauza, o vreme de gestatie si o vreme de roade.

Fecioara

Runa etalata – JERA. Rezultatele benefice sunt fvorabile pentru orice actiune ai intreprins. Poate insa sa mai dureze pana cand culegi aceste rezultate si ele pot sa nu fie rapide pentru ca mereu este implicata o fereastra de timp necesara. Nici fermierii nu pot grabi recolta tragand de vlastare sa se faca mari. La finalul sezonului insa, te vei scalda in abundenta.

Balanța

Runa etalata – MANNAZ (cu fata in jos). Aparent te simti impiedicat sa mergi inainte spre progres. Nu e un timp potrivit sa ceri ajutor altora. Acum trebuie sa te uiti la tine ca sa vezi ce cauzeaza progresul sa intarzie.Runa sugereaza ca exista o povara ce iti consuma energia. Ea trebuie eliberata ca sa poti merge din nou tot inainte in calatoria vietii.

Scorpion

Runa etalata – RAIDO. Aceasta runa te face atent la comunicare, in special daca sunt implicate doua parti. Ai o ridicata valoare si incredere de sine insa e bine sa tii minte ca nu suntem construiti sa ne bazam doar pe propria noastra persoana in singuratate. Cere ghidare de la puterile superioare si sa stii ca facand asta faci actiunea potrivita.

