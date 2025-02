Etalare zilnica RUNE mistice marti 18 februarie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru marti 18 februarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Uruz: Un animal puternic sta pe patru picioare, doua dintre ele sunt intunecate si ridica capul spre cer. "Auroch" a fost un bivol european masiv (acum disparut), cu marimea intre un bizon modern si un mamut. Vikingii au apreciat dintotdeauna aceste creaturi puternice, mai ales pentru coarnele lor enorme din care le placea sa bea. De asemenea, aceasta runa il reprezinta pe Ull, zeul norvegian al vanatorii si al iernii. El este liderul vanatorii in folclorul germanic.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Fehu : In partea materiala a vietii tale de acum, totul este bine. Situatia financiara se anunta a fi stabila, esti un om prudent ce sta ferm pe ambele sale picioare, afacerea e in crestere sau vor veni in viata ta beneficii in curand. Proiectele tale au o baza solida in realitate, nu sunt doar vise si fantezii goale. Asadar, cel mai probabil, ideile iti vor reusi pentru ca sunt patronate de runa prosperitatii. In curand vei primi ceva valoros.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – GEBO : Norocul iti zambeste si surprize dragute vor veni neasteptat. Ceva pozitiv este pe drum spre tine, ceva ce meriti in totalitate. Poate ca vei primi premieri, recompense, poate o promovare, un cadou sau o recunoastere. Exista speranta si bucurie. Exista promisiuni implite si vise ce devin realitate. Exista gratie si iertare. Poate ca un anumit tip de parteneriat este pe cale sa se nasca. Daca este acest caz, runa Gebo iti reaminteste sa iti mentii propria individualitate : tine minte ca parteneriatele reale apar cand doua fiinte puternice si independente formeaza o echipa, fiecare mentinandu-si unicitatea si propria singularitate.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Inguz: Cu runa Inguz, ești pe cale să intri într-o perioadă de creștere personală și împlinire. Acum este momentul perfect pentru a începe un nou hobby sau pentru a învăța ceva nou. Energia pozitivă a acestei rune îți oferă curajul și determinarea necesare pentru a face schimbări benefice în viața ta. Bucură-te de această perioadă de renaștere și dezvoltare.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Mannaz: Mannaz simbolizeaza umanitatea, comuniunile de oameni, in scopul atingerii telurilor comune. Pe o scara mai personala, Mannaz reprezinta cercul de prieteni/familia si scopurile comune care ii unesc. De asemenea, mai poate fi vorba despre comuniunea femeie/barbat, unirea sufletelor intr-o singura entitate.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – NAUTHIZ: Runa germanica Nauthiz semnifica restrictia, nevoia si uneori este asociata cu conceptul de durere. Aparitia ei in extragere anunta faptul ca sunt necesare si vor aparea intarzieri, decalaje si schimbari de directie. Insa exista motive puternice pentru care esti indrumat sa iti revizuiesti planurile cu multa atentie. Este mult mai bine asa, chiar daca te doare faptul ca deocamdata lucrurile nu sunt asa cum vrei tu. Restictia este necesara si va aduce binele in viata ta.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Perth: Perth simbolizeaza potentialul ascuns si puterea necunoscutului. Astazi este o zi buna pentru a-ti explora talentele si abilitatile neexploatate. Nu te teme sa incerci lucruri noi si sa iesi din zona ta de confort.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Thurisaz: Cu Thurisaz ca runa a zilei, este momentul sa infrunti direct orice provocare. Nu evita conflictele, ci abordeaza-le cu incredere si hotarare. Transforma dificultatile in oportunitati de crestere personala.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Uruz: Aceasta runa iti transmite mesajul ca poti face alegeri gresite in ceea ce priveste abuzul de putere, sexualitatea, competitia, virilitatea. Alege intelept!

