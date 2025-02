Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru joi 6 februarie 2025:

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Etalare rune Berbec

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Ansuz sugereaza aici ca poate veni un interviu sau o testare. Daca este cazul, pregateste-te si foloseste-ti inteligenta in avantajul tau. Ai multe de spus, dar trage aer in piept si ia-ti timp sa gandesti inainte sa vorbesti.

Etalare rune Taur

Runa etalata – Algiz : Runa te sfatuieste sa lasi marele timp sa se ocupe de o situatie sau de o relatie. Da la o parte o problema din mintea ta si din gandurile tale obsesive si pentru o vreme incearca sa o ignori. Fii delicat, nu opune rezistenta si va fi bine. Fii atent si priveste ce se intampla in lume si in tine, este nevoie de versatilitate.

Etalare runa Gemeni

Runa etalata – Eihwaz : O situatie de care esti interesat are anumite obstacole sau intarzieri. Vrei sa mergi inainte cu viteza, ceea ce este de inteles. Totusi, lasa-ti energia creativa sa te duca mai depaerte insa cu rabdare si in timpul potrivit. Dificultatile pe care le poti experimenta au un efect beneric si intarzierea poate sa duca la ceva necesar pentru aceasta situatie, chiar daca e greu de crezut acum.

Etalare rune Rac

Runa etalata – FEHU (cu fata in sus). Fehu este runa care aduce succes si fericire pentru tine. Norocul bun trebuie sa vina spre tine si sa activeze bogatiile din viata ta prin iubire, atat fizica cat si spirituala. Nevoia de iubire va fi implinita. Bucura-te de succes dar nu uita ca sa imparti cu altii care sunt mai putin norocosi ca tine.

Etalare rune Leu

Runa etalata – Hagalaz: Esti pe punctul de a experimenta o transformare majora. Accepta schimbarile neasteptate si foloseste-le ca pe o sansa de a te elibera de vechile obiceiuri care nu iti mai sunt de folos.

Etalare rune Fecioara

Runa etalata – KENAZ (cu fata in sus). Daca tu esti persoana care da altora cunostintele tale in detaliu, experientele si aventurile tale, nu fii descurajat daca pare ca cine primeste nu este interesat. Va veni un moment in care iti vor asculta fiecare cuvant sau isi vor aminti ce le-ai spus acum. Incearca sa fii cat mai specific posibil si cu detalii, intrucat aceste fapte si informatii vor fi importante in viitor. Fiecare poveste merita sa fie spusa si inregistrata, iar cele ale familiei tale extinse nu sunt exceptii. Cadoul cunoasterii transmise este cel mai valoros cadou care poate fi dat. Foloseste-l cu intelepciune !

Etalare rune Balanța

Runa etalata – Laguz (inversata): Stai departe de calatorii pe apa sau de marinari ori alti oameni asociati cu apa, pentru ca te pot pacali. Evita sa faci baie in mare, evita valurile si stai departe de fortele distructive ale apei. Laguz este runa apei in toate formele ei.

Ettalare rune Scorpion

Runa etalata Nauhiz. Astazi, runa NAUTHIZ iti aduce claritate mentala si organizare. Fii metodic in abordarea sarcinilor tale si stabileste obiective realizabile. Concentrarea ta va aduce rezultatele dorite

Etalare rune Săgetător

Runa etalata – RAIDO. Semnificatie : CALATORIA. Aceasta runa este relationata cu comunicarea si armonia a ceva facut din doua elemente. De regula semnaleaza posibilitatea unei calatorii, fie ea in lumea fizica sau in adancul fiintei. O asemenea calatorie are drept scop vindecarea de sine sau schimbarea de sine. Runa Raido avertizeaza sa fii moderat in orice excese ale vietii. Poate ca o uniune neasteptata va aparea in viata ta sau poate te vei reuni cu cineva pe care nu l-ai vazut de mult timp. Sau poate o reuniune prevazuta de runa Raido se refera la anumite aspecte interne din tine care au fost in conflict in tine de ceva vreme.

