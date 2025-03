Etalare zilnica RUNE mistice luni 17 martie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru luni 17 martie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Hagalaz: Aparitia acestei rune poate fi un indiciu ca trebuie sa renunti la trecut. Doar prin distrugerea anumitor atasamente emotionale poti merge mai departe. Desi Hagalaz reprezinta distrugerea, ea poarta semnul renasterii.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ISA (cu fata in sus). Runa sugereaza ca ar fi bine sa faci o pauza si sa gandesti in loc sa te duci buluc inainte spre orice aranjamente financiare. Trebuie sa cauti claritate pe orice nu esti sigur. Poate este momentul sa fii rabdator si sa mai astepti, decat daca nu e absolut necesar sa faci lucruri acum. Rabdarea este ceruta si necesara.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – JERA: Runa germanica Jera semnifica recoltele si este asociata cu ideea de annual. Asa cum pamantul ofera recolta sub forma de roade dupa un ciclu care nu se abate de la perfecta sa oranduiala si aceasta recolta poate fi culeasa o data pe an, la fel si pentru tine urmeaza succesul pe care il vei culege urmare a muncii tale sustinute. Conditia insa este sa nu te astepti la rezultate rapide asa cum orice ar face muncitorii pamantului, roadele nu ies mai repede decat momentul natural. Fii perseverent si ai rabdare. Jera iti reaminteste ca este un timp pentru toate.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Mannaz: Runa Mannaz sugereaza ca este momentul sa iti evaluezi relatiile personale. Fii deschis si sincer cu cei apropiati, si vei observa ca legaturile voastre se vor intari. Incurajeaza comunicarea clara si empatia in interactiunile tale de astazi.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Raido : Aceasta runa iti da sfatul sa fii atent la tot, inclusiv in viata de zi de zi. Fii pregatit sa depui eforturi sa te mobilizezi, este foarte important acum. Daca te astepti la ceva bun, iti este posibil dar nu va fi servit pe platou. Daca esti intr-o stare calma si lenesa, exista un mare risc sa iti pierzi norocul daca nu esti suficient de muncitor.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Sowulu: Runa simbolizeaza o sursa stralucitoare si inepuizabila de energie, reinnoirea, speranta unei reusite. Daca ai un proiect care stagneaza de multa vreme, aceasta runa indica faptul ca in curand se vor sparge blocajele si poti continua ce ti-ai propus.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – THURISAZ (cu fata in jos). Pentru acest moment procedeaza cu prudenta in munca si cariera ta si nu lua nicio decizie impulsiva. Dedica timp sa faci pasi in spate si sa analizezi o situatie curenta ca sa poti intui ce iti aduce viitorul. Reflecta la asta si ai grija sa nu cazi intr-o capcana. Sa ai toate informatiile si detaliile de care ai nevoie.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – ODIN. Cu runa ODIN, azi te concentrezi pe invatare si crestere personala. Fiecare experienta iti aduce noi lectii si perspective. Accepta provocarile cu incredere si deschidere. Intelepciunea castigata te va imbogati si te va pregati pentru viitor.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – EIWHAZ (cu fata in sus). Runa iti arata ca acum este timpul pentru tine insuti. Lasa-i pe altii din jurul tau sa ia loc pe bancheta din spate si da-ti voie oportunitatea de a prelua controlul drumului pe care mergi mai departe. Fa-ti timp sa te ingrijesti de tine si ocupa-te de orice problema de sanatate acum in loc sa o amani. Sinele tau interior are nevoie de sansa de a fi hranit si reincarcat.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – DAGAZ. O descoperire majora iti este la indemana. Rezultatul potrivit este inevitabil dar nu e previzibil. Momentul este potrivit iar transformarea ce te asteapta este de succes in calatoria vietii tale. Zorii zilei au lasat locul luminii puternice a zilei pline. Insa tine minte sa nu te scufunzi total in viitor pentru ca ar fi ceva nesabuit de facut. Ramai in prezent.

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – EHWAZ : Semnificatie MISCARE. Aceasta runa semnaleaza vremea tranzitiilor si transformarilor. Ea indica schimbari de tot felul : de casa, de atitudine, de viata, de directii de afaceri sau de relatii personale. Runa Ehwaz te informeaza ca ti se cere sa faci fata oricarei tranzitii necesare si sa o duci cu demnitate pana la capat. Exista un flux de progres continuu, o notiune a cresterii care ar putea fi foarte bine relationata cu o afacere sau cu o dezvoltare a unei idei sau a unui proiect. Exista multa miscare pentru tine acum. Acum este timpul sa permiti vechiului sa moara pentru a face loc noului.

ETALARE RUNE pentru PESTI

Runa etalata – ISA (cu fata in sus). Este un timp in care sa vezi si alte oportunitati care pot fi mai profitabile. Ia-ti timp si cauta drumul bun. Ai incredere in ce simti si vezi semnele ca timpul este potrivit sa treci la actiune. O lipsa de finante poate fi preocuparea de la acest moment. Daca e asa, rezista pentru ca o schimbare va veni cu siguranta atunci cand iarna se transforma in primavara. Doar ai rabdare.

Sursa: Sfatul Parintilor