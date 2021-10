Astăzi, 4 octombrie a.c., în şedinţa de Guvern a fost adoptată Hotărârea de Guvern pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006.



Reamintim faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2020 a fost modificată şi completată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în sensul reglementării regimului juridic aplicabil circulaţiei trotinetelor electrice pe drumurile publice.



Prin hotărârea de astăzi se reglementează în concret normele de conduită pentru conducătorii de trotinete electrice, similar conducătorilor de biciclete, precum şi a condiţiilor tehnice pentru trotinetele electrice similar celor prevăzute pentru biciclete.



Principalele reguli de circulaţie aplicabile conducătorilor de trotinete electrice constau în obligativitatea de a circula numai pe pista pentru bicicletă atunci când aceasta există, fiind interzisă circulaţia acestora pe trotuar.



Acestea trebuie conduse numai pe un singur rând atunci când circulă pe drumurile publice, iar conducătorii de trotinete electrice au obligaţia de a avea asupra lor actul de identitate.



De asemenea, este menţionată interdicţia conducătorilor de trotinete de a circula cu acestea atunci când se află sub influenţa alcoolului ori a substanţelor psihoactive sau de a circula cu trotinetele electrice atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă.



Totodată, este interzisă circulaţia cu trotineta electrică fără a menţine contactul cu solul sau de a circula cu aceasta atunci când nu sunt respectate condiţiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească.



Spre deosebire de regulile stabilite pentru conducătorii de biciclete, în cazul trotinetelor electrice, schimbarea direcţiei de mers se face prin deplasarea conducătorilor pe lângă acestea.



În ceea ce priveşte condiţiile tehnice pentru trotinetele electrice, acestea trebuie să fie dotate cu un sistem adecvat, funcţional, de direcţie, respectiv cu un dispozitiv de frânare eficace şi să fie dotate cu sistem de avertizare sonoră, echipate, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, cu lumini şi cu cel puţin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant. De asemenea, trotinetele electrice trebuie să fie echipate cu elemente sau dispozitive fluorescent-reflectorizante, amplasate pe roţi, care, în mişcare, formează un cerc continuu.



Totodată, prin această hotărâre de Guvern se introduc plăcuţele cu numărul de înmatriculare cu litere şi cifre de culoare verde pentru autovehiculele care utilizează combustibili alternativi şi se reglementează unele proceduri administrative în domeniul circulaţiei rutiere (spre exemplu: procedura privind implementarea punctelor-amendă, procedura de urmat în situaţia în care conducătorul de vehicul nu are asupra sa certificatul de înmatriculare/ înregistrare sau permisul de conducere, circuitul proceselor-verbale prin care s-au aplicat numai sancţiuni contravenţionale principale etc.)