Aceste materiale, realizate prin tehnologia deepfake, sunt folosite pentru a manipula emoțiile potențialelor victime și a le determina să transfere bani sau să furnizeze informații personale atacatorilor.

Concret, în ultimele zile, pe diverse platforme de social media au început să circule clipuri video în care președintele Nicușor Dan este prezentat promovând o „oportunitate de investiție” cu câștiguri spectaculoase și rapide. DNSC atrage atenția că astfel de materiale nu provin din surse oficiale și reprezintă o formă clară de fraudă.

„Circulă pe internet o fraudă care folosește imaginea președintelui Nicușor Dan promovând o așa-zisă «oportunitate de investiție» cu promisiunea unor câștiguri miraculoase”, transmit reprezentanții DNSC. Potrivit experților, clipurile deepfake sunt realizate astfel încât să inducă în eroare și să creeze impresia că persoana publică chiar susține investiția, însă scopul real este de a obține acces la date personale sau financiare ale utilizatorilor.

Autoritatea recomandă cetățenilor să fie extrem de vigilenți în fața materialelor video care promovează „investiții sigure” sau câștiguri rapide și să verifice cu atenție sursa informațiilor. Accesarea exclusivă a site-urilor oficiale ale instituțiilor și evitarea linkurilor primite prin reclame suspecte sunt măsuri esențiale pentru prevenirea fraudelor.

Recomandările DNSC sunt clare: nu oferiți date personale sau financiare pe site-uri necunoscute și raportați imediat paginile suspecte. Semnalările pot fi făcute direct pe platforma social media sau către DNSC la numărul 1911, precum și prin completarea formularului disponibil pe site-ul oficial pnrisc.dnsc.ro.

Aceste tipuri de fraude sunt tot mai frecvente și profită de încrederea utilizatorilor în persoanele publice sau de aparența profesională a clipurilor video. Deepfake-urile sunt create astfel încât să pară extrem de realiste, folosind tehnici avansate de inteligență artificială pentru a reproduce mișcările și expresiile feței persoanei vizate, de aceea atenția utilizatorilor este singura barieră reală împotriva escrocheriilor.

DNSC subliniază că responsabilitatea cetățenilor de a verifica sursele și de a nu se lăsa conduși de impulsul emoțional este vitală în prevenirea pierderilor financiare și a expunerii datelor personale. Pe lângă protecția individuală, raportarea imediată a tentativelor de fraudă contribuie la eliminarea rapidă a paginilor și conturilor care propagă astfel de scheme.