Specialiştii apreciază că valul 4, caracterizat prin dominaţia variantei Delta, va fi scurt, dar foarte puternic. Şi asta pentru că, în ultima săptămână, în cazul variantei Alfa, de exemplu, din 1.722 de cazuri confirmate s-au înregistrat 27 de decese, în cazul variantei Beta, din 11 cazuri s-au înregistrat 0 decese, în cazul tulpinii Gamma, din 23 de cazuri s-au înregistrat şi 3 decese, în timp ce în cazul variantei Delta, din 807 cazuri confirmate, s-au înregistrat 45 de decese, scrie adevarul.ro.

Conf.dr. Emilian Popovici, medic epidemiolog, vicepreşedinte al Societăţii Române de Epidemiologie, spune că dacă privim spre ţările în care această variantă Delta a devenit dominantă cu destul de mult timp înainte ca să devină dominantă la noi, înspre Israel, de exemplu, sau SUA, vom putea aprecia într-o oarecare măsură ceea ce se va întâmpla şi la noi.

"Dacă ne uităm la Israel, acolo avem o populaţie vaccinată în proporţie de 60-70% - deci, o diferenţă semnificativă între situaţia de la ei şi situaţia de la noi în privinţa vaccinării – şi totuşi, ei se confruntă cu un număr foarte mare de cazuri. Este adevărat, la foarte multe teste efectuate, pentru că ei realizează cam 100.000 pe zi", atrage atenţia epidemiologul.

La un asemenea număr de teste, adaugă specialistul, au ajuns acum câteva zile la peste 10.000 de cazuri noi pe zi, la o populaţie puţin peste 9 milioane de locuitori şi cu un procent semnificativ din populaţie vaccinată.

"Eu estimez că, în România, vârful de val va fi undeva la jumătatea lunii octombrie. Până atunci, va fi o creştere progresivă a numărului de infecţii depistate zilnic. Această creştere va depinde de felul în care oamenii respectă măsurile care sunt valabile în acest moment, respectiv purtarea măştii la interior şi distanţarea. Eu am spus de multe ori că nu trebuie ca oamenii să aştepte să le spună autorităţile când să poarte mască şi când nu. Se ştie clar că în spaţiile interioare trebuie purtată masca, prin urmare, trebuie s-o poarte. De asemenea, toate celelalte măsuri sanitare trebuie respectate atunci când oamenii se simt ameninţaţi. Pentru că varianta Delta are această caracteristică – este extrem de transmisibilă. Şi, aşa cum spuneam, dacă ne uităm către Israel, ne putem gândi că la noi va fi cel puţin la fel de rău dacă nu chiar mai rău, ţinând cont de faptul că acoperirea vaccinală este net inferioară la noi", avertizează specialistul.

Potrivit dr. Emilian Popovici, acest val 4 va ţine 3-4 luni. "De ce? Pentru că varianta Delta va infecta un număr atât de mare de oameni, într-un timp relativ scurt, încât nu va mai avea pe cine să infecteze. De aici vine autolimitarea. Infectând un număr mare de persoane, acestea vor dobândi imunitate post-infecţioasă şi valul se va autolimita, această limitare fiind determinată şi de procentul de persoane vaccinate", explică epidemiologul.