„Nu știu exact pe ce planetă este domnul Cîțu. Dacă nu știe cât costă o pâine, dacă nu știe că motorina s-a scumpit, dacă nu știe că avem sute de mii de copii care trăiesc cu mare dificultate și nu au nici acces la școală înseamnă că nu are ce să caute în acea funcție. Lucru pe care l-am mai spus de foarte, foarte multe ori. În mod cert, există două lumi. Lumea domnului Cîțu, competiția lui pentru câștigarea funcției supreme în PNL. Modul în care gândește, mare atenție, rectificarea bugetară. Îi atrag atenția public. Și noi, cei de la USR PLUS i-am atras atenția public să nu folosească bugetul în scop electoral intern, să nu arunce cu bani în primarii PNL pe proiecte care nu sunt sustenabile. De asta avertismentul nostru a fost ferm, public, să creeze prin această rectificare un impuls către economie și să acopere acele găuri negre care sunt în economie și care ne duc departe de un venit decent pentru majoritatea românilor”, la declarat deputatul USR PLUS, Emanuel Ungureanu la emisiunea 100% de la Realitatea PLUS, citat de realitateadebucuresti.net.

„Românii trăiesc cu 1.200 de lei pe lună. Îl invit pe domnul Cîțu să trăiască cu 1.200 – 1.300 de lei pe lună să vadă cum este. Nu știu în ce lume se află. Am încercat să explic de-a lungul timpului că absolut nicio reformă promisă de domnul Cîțu atunci când l-am votat să fie premier, că el nu a fost ales de către popor, a fost votat de către noi parlamentarii, nu a făcut nicio reformă dintre cele promise la momentul la care l-am mandatat să conducă guvernul”, a concluzionat Ungureanu.