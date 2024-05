Elon Musk a sugerat, mai în glumă, mai în serios, că ar putea fi un extraterestru, în cadrul unui interviu video la evenimentul Viva tech din Europa, potrivit Mashable. La evenimentul Viva Tech, patronul Tesla s-a angajat într-un schimb jucăuș de replici, când gazda a sugerat în glumă: „Unii oameni cred că ești un extraterestru". Musk, cu o nuanță de răutate, a răspuns prompt: „Sunt un extraterestru". Încântat de gluma lui Musk, gazda i-a zis că acum secretul său a fost dezvăluit. Musk a adăugat în continuare: „Da, tot le spun oamenilor că sunt un extraterestru, dar nimeni nu mă crede". Această glumă jucăușă, dar enigmatică, a făcut să dezlege limbile, iar Musk a sugerat că va împărtăși dovezile legate de asta pe rețelele sociale.

Miliardarul american Elon Musk a elaborat, de asemenea, dinamica dintre cortex și sistemul limbic, observând că cortexul este condus să satisfacă instinctele și emoțiile sistemului limbic. Făcând paralele, el a sugerat o potențială evoluție a unei dinamici similare cu AI, în care AI (reprezentând cortexul) se străduiește să îndeplinească dorințele umane (analog cu sistemul limbic). Această comparație oferă o perspectivă asupra perspectivei lui Musk cu privire la potențiala interacțiune dintre AI și motivațiile umane.

În timp ce Musk râdea, este inevitabil ca comentariile sale să alimenteze teoriile conspirației despre viața lui și succesele enorme din industria tehnologiei. Există, de asemenea, unii care au perceput remarcile lui ca fiind mai mult metaforice decât literale. „Acest sentiment surprinde experiența unică de a avea un mod diferit și puternic de a gândi, de a relaționa și de a percepe lumea, care într-adevăr poate simți că ai fi un extraterestru de pe o altă planetă", a scris utilizatorul de pe X - Twitter - Davoid Soiza.

Maurice: Some people believe that you are an alien.

Elon: I am an alien.

Maurice: Now you\"ve been uncovered.

Elon: Yes, I keep telling people I\"m an alien but nobody believes me.@elonmusk, guess we\"ll have to wait to find out! 👀#VivaTech pic.twitter.com/2XDwRzitBp