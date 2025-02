Cel mai bogat om din lume și consilierului lui Trump, Elon Musk, a scris pentru a cincea oară pe rețeaua X despre anularea alegerilor din România joi, 20 februarie. Musk a preluat postarea unui Mario Nawfal, susținător MAGA, care l-a intervievat pe Călin Georgescu, și l-a numit un „tiran” pe președintele Curții Constituționale, judecătorul Marian Enache.

Musk l-a atacat pe șeful CCR, numindu-l tiran, la scurt timp după ce acesta a explicat public modul în care au fost anulate alegerile și a distrus orice speranță legată de un al doilea tur reluat cu Elena Lasconi și Călin Georgescu.

This guy is a tyrant, not a judge https://t.co/ghE9X4W5G3