Timp de două ore, delegația Fondului Monetar Internațional a discutat cu ministrul Alexandru Nazare și echipa tehnică de la Finanțe. Înainte de întâlnire, Ilie Bolojan a fost și el la minister pentru a analiza datele.

”Este o discuție uzuală, este o vizită uzuală pe care Fondul Monetar Internațional oricum trebuia să o aibă anul trecut. Nu a fost anul trecut, se organizează în acest an, nu este vorba de vreun acord, este vorba de vizita uzuală pe care o fac, în cooperare pentru averifica starea economiei. La sfârșitul vizitei ne vor comunica concluziile”, a declarat ministrul de Finanțe.

FMI va rămâne în România până pe data de 12 septembrie. Experții se vor întâlni din nou cu membrii Guvernului, dar și cu cei de la BNR și Consiliul Fiscal. La ultima vizită în raportul întocmit FMI a recomandat majorarea TVA și introducerea impozitării progresive.

”Prezența FMI la acest moment este de ajutor. Ulterior, dacă ratăm aceste reforme cu siguranță că vom avea acces la finanțare ceva mai dificil și atunci prezența FMI devine problematică. De ce? Pentru că este echivalentul unei mașini de salvare care vine la tine la scară să te ia cu targa”, a spus Cristian Păun, analist economic, la Realitatea PLUS.

La rândul său, analistul economic Adrian Negrescu a subliniat că ”în aceste condiții, cum situația financiară este mai rea ca anul trecut, se pune problema de unde ne finanțăm.Noi trebuie să mai împrmutăm până la sfârșitul anului cam 20 de miliarde de euro ca să avem cu ce să susținem cheltuiele statului, cu salariile, cu pensiile, cu investiții”.

Prognozele arată că România nu se va încadra în ținta de deficit de 7%, iar inflația va atinge un vârf din cauza taxelor.