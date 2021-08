Potrivit lui Cîmpeanu, elevii care au contraindicaţii certificate medical vor avea în continuare acces la învăţământul online după începerea anului şcolar 2021-2022.



"Pandemia nu s-a încheiat şi vor avea în continuare acces ( la învăţământul online - n.r.) acei elevi care au comorbidităţi sau care au contraindicaţii certificate medical", a afirmat ministrul, citat de Agerpres.



El a spus că este optimist că şcoala va începe cu prezenţă fizică pe data de 13 septembrie, având în vedere că în unităţile de învăţământ se vor respecta în continuare regulile sanitare şi că sunt "cei mai mulţi vaccinaţi din toate categoriile socio-profesionale".

Cu toate astea, ministrul spune că trebuie să dea dovadă de responsabilitate şi să ia în calcul şi varianta "nedorită", de a utiliza "scenariile", dacă va fi nevoie.



"Există, bineînţeles, îngrijorări, dar numitorul comun este dat de dorinţa ministerului împreună cu FNAP, vorbesc sub rezerva confirmării reprezentantului acestei structuri, de începere a şcolii cu prezenţă fizică pentru toţi elevii la data de 13 septembrie. Sigur că da, luăm cu toţii în considerare evoluţii epidemiologice complet atipice, nu ne dorim aceste evoluţii, facem eforturi ca şcolile să fie pregătite din toate perspectivele, rămânând în acelaşi timp optimişti şi unii şi alţii că vom putea relua şcoala cu prezenţă fizică pentru toţi elevii începând cu 13 septembrie. (...) Îmi manifest optimismul. Optimismul este bazat pe ceea ce am anunţat deja: în şcoli se vor respecta în continuare regulile sanitare. (...) Pentru că aceste reguli vor rămâne în vigoare, pentru că în şcoli avem în valoare absolută cei mai mulţi vaccinaţi dintre toate categoriile socio-profesionale, pentru că în şcoli se respectă mai riguros aceste reguli, am dreptul să fiu optimist că vom putea începe cu prezenţă fizică. În calitate de ministru trebuie să dau dovadă de responsabilitate şi să iau în calcul şi varianta pe care nu ne-o dorim, de a utiliza din nou aceste scenarii. Deci, trebuie să le avem în vigoare pentru a fi utilizabile, dacă va fi nevoie, dar sperăm că nu va fi nevoie de aceste scenarii", a mai spus ministrul Educaţiei.