Scenele violente s-au petrecut zilele trecute la o școală din comuna Zăpodeni, satul Uncești, relatează publicația „Vremea Nouă”.

Un elev a fost bătut în timpul orelor de curs de părintele unui alt copil. Învățătorul a explicat că nu a putut interveni, pentru că în acel moment se afla într-o altă clasă, pe care o supraveghea.

În plus, cadrul didactic a mai explicat că școala din Uncești nu are gard, iar ușa sălii de clasă unde a avut altercația nu are clanță, prin urmare părintele agresor nu a întâmpinat nicio piedică în a-și pune în aplicare planul.

În urma incidentului, autoritățile au deschis o anchetă.