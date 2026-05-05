Elena Udrea, după căderea Guvernului Bolojan: „Votul masiv din Parlament reflectă nemulțumirea față de politicile premierului”

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a reacționat după adoptarea moțiunii de cenzură prin care Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis. Aceasta susține că votul masiv din Parlament reflectă nemulțumirea față de politicile promovate de premier. Udrea consideră că rezultatul votului pune presiune pe partidele politice să respecte deciziile interne și să evite alianțe contrare pozițiilor declarate.

„Guvernul Bolojan a picat cu 281 de voturi împotriva!!!! Mai mult chiar și decât atât de hulitul, la vremea aceea, guvern al lui Traian Băsescu, adică Guvernul Boc! Asta arată cat de puternic este impactul negativ al politicilor și măsurilor luate de Ilie Bolojan! Pentru ca atât moțiunea, cât și votul, au fost mai ales împotriva acestuia și, mai puțin împotriva miniștrilor. Acum ar trebui ca toate partidele să fie serioase și să se țină de deciziile luate prin vot în structurile lor! Cum ar fi ca PNL să intre în opoziție, decât să facă guvern cu PSD!

Dar cum interesul de a fi la guvernare, adică la resursele publice, este singurul care contează pentru politicieni, o să vedem cum toți găsesc pretexte prin care explică de ce “sunt obligați” să treaca peste deciziile luate și, “ pentru binele țării”, “ pentru binele oamenilor”, sa faca orice ca să ajungă la guvernare din nou! Cum cineva trebuie totuși să guverneze, democratic este să se decidă conform rezultatelor din alegeri, ca de aceea sunt chemați cetățenii să spună cine ar vrea să îi conducă. Ce ziceți? Vor face partidele orice ca să ajungă iar la resurse sau vor acționa conform principiilor pe care le afirmă public?”, a postat Udrea.