Elena Udrea a vorbit, în interviul acordat exclusiv Realitatea PLUS, despre modul în care sistemul a schimbat mai mulți politicieni, mai puțin pe Ludovic Orban. Teoria Elenei Udrea este că acesta a scăpat de o eventuală condamnare prin apropierea de Laura Codruța Koveși.

„Anca Alexandrescu: Ati spus ca sistemul a schimbat politicienii, dar unii au ramas - Orban. Mi-ati spus ca vreti sa vorbiti despre de ce a devenit Orban un sustinator al lui Kovesi.

Elena Udrea: Pentru ca si el a avut dosar, a fost inregistrat de un om de afaceri, Urdareanu, a avut dosar tot pe finantarea campaniei electorale. Poate judecatorii au apreciat corect ca nu era fapta respectiva, dar la altii cum e cand nu e nicio proba si la Orban n-a fost? Orban, ziua in care se pronunta Înalta Curte, m-a sunat. Eu eram rodata in lupta cu sistemul. 2016-2017. Mi a zis: Elena, dupa ce imi dau astia hotararea, vin langa tine, ne batem cu statul paralel, cu toti, ne luptam. L-au achitat si a disparut. Dar a reaparut in formula in care topaim in sprijinul lui Kovesi si a statului abuziv. Gorghiu, dincolo de pacate, a incercat sa dea o lege prin care sa mai corecteze din abuzuri sau din modul abuziv in care se executa pedepsele in Romania.

Elena Udrea: Și opresiv si rudimentar, a incercat sa dea o lege prin care pedepsele sa se execute in alte conditii si la domiciliu, cine s-a opus? Orban! Eu nu cred ca l-a apucat asa o opozitie din senin, primeste comenzi.

Anca Alexandrescu: De la cine?

Elena Udrea: De la Kovesi, de la cine? Ca doar nu l-oi fi scapat eu de condamnare. Eu nu spun ca Orban daca ar fi fost judecat corect, ar fi fost condamnat. Dar cine e judecat corect in Romania? pe logica ca nu suntem judecati corect, Orban putea sa fie si condamnat. Pentru ca n-a fost, e un sustinator infocat al doamnei Kovesi, al justitiei pe care o lauda. A fost victima ei pana la un moment”, se arată în interviu.

Reacția lui Ludovic Orban

„Am avut de suferit de pe urma unui dosar care mi a fost fabricat de DNA, condus de Kovesi la data respectiva, dosar în care am fost achitat de judecători, nu de procurori, nu a înțeles cum funcționează justiția în România. Nu mă puneți să demontez niște prostii spuse de o persoană condamnată, nu cred că trebuie cineva să țină cont de spusele sale, sunt aberații”, a spus Ludovic Orban.