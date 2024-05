Pentru familia sa, aceasta este o durere greu de suportat, mai ales într-o perioadă atât de semnificativă precum Joia Mare. Fabian devine astfel încă o victimă nevinovată a acestei maladii cumplite, înainte de sărbătorile de Paște.

Fabian se lupta de un an cu cancerul

Diagnosticul lui Fabian, o tumoră embrionară a sistemului central, a venit acum un an, marcând începutul unei bătălii pe care niciun copil nu ar trebui să o poarte. Cu speranța că micuțul lor se va însănătoși, familia lui Fabian s-a luptat alături de el, însă starea lui s-a deteriorat în mod dramatic în Săptămâna Mare. Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu din București a fost scena pe care viața lui Fabian a ajuns la final.

Acum, familia se pregătește să își ia rămas bun de la micuțul lor, căruia viața i-a fost curmată prea devreme. Durerea lor este inimaginabilă, iar singurul lucru pe care îl pot face acum este să încerce să treacă peste această tragedie.

Minorul și-a dat ultima suflare sub ochii antrenorului său de box

Fabian nu va fi uitat doar ca o victimă a cancerului, ci și ca un tânăr pasionat de box. Colegii lui de echipă și antrenorul său au fost alături de el în tot acest timp, până în ultimul său suflu de viață. Oamenii care l-au cunoscut pe Fabian își amintesc cu drag de el, iar un apropiat al familiei a transmis gânduri de iubire și regret pentru micuțul care s-a stins atât de devreme.

„Dumnezeu să te odihnească în pace, să îți ia toată durerea cu care au luptat un an de zile. Te iubesc mult, inima mea, Fabio al meu”, arată spynews.ro.

Într-o postare emoționantă, antrenorul lui Fabian a vorbit despre greutatea pierderii acestuia și despre momentele pe care le-au trăit împreună în sala de box.

„Acum câteva ore…

Am trăit cele mai grele momente din viața mea

Am barbă albă… am avut multe greutăți…

Dar nici una nu a fost ca ce am trăit acum câteva ore… nici măcar la Colectiv. în primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de faby…copilul de la mine de la sală unde el a practicat boxul chiar și când era foarte bolnav…

El acum câteva ore a plecat la bunul Dumnezeu.

După foarte mult chin și durere…

Știam ca astăzi urmează finalul. Știam

Simțeam ne rugăm neîncetat ne dădeam curaj toți. Când vb cu el pe cameră pulsul îi se ridica mereu…dar m-am dus acolo la spital pentru ca știam ca astăzi este ultima zi…am ținut pentru mine. Nu am spus nimic.

Am ajuns am intrat la el…

Saturația mică pulsul mare tensiunea oscila

Ies intru ies iar intru… zic să nu fiu eu de fată pt ca pic jos…

Ușor ușor scad toate…

Se fac toatele aparatele roși și urla… ies părinți afară eu rămân pe hol… stop cardio… își revine după 45 de minute… intram iar….la 5 minute țipă aparatele din nou… ies părinți obligați… se uita doctorul în ochii mei eu întorc privirea să nu mă dea afară și se apucă de masaj cardiac… 5 adrenalina… mai băgați 10 și tot așa până al 25 de ml de adrenalina…în timpul ăsta toate o luase razna. Bă jos bă sus tensiune saturația și bătăile inimi.

Doctori mulți pe el făceau cu schimbul masaj..

Întotdeauna cei care erau în pauză erau cu lacrimi pe ochii și strigau ca îl pierdem unele asistente se rugau și plângeau unu bagă pe venă normal altu pe cea pubiana…Puls 20… saturație 0… ies intru ies într-un din nou…

M-am dus sa ajut sa fac și eu masaj cardiac pentru ca toți obosise a spus doctorul nu vă rog… am rămas lângă pat l-am luat de mâna stângă și i-am spus CURAJ BĂI CURAJ SUNTEM TOȚI AICI… ÎI CURG LARIMILE PE LATERL CAD SPRE URECHE ȘI ÎI SP TE AȘTEPT LA MINE ÎN VIS BĂI…te iubesc și iartă-mă dacă ți-am greșit vro dată cu ceva…

7/8/10 secunde și doctorul șef vine la mine și mă întreba…. Îi spui tu la părinții?

Nuuuuu nu pot… faceti-o dumneavoastră vă rog.

Mai departe vă imaginați…

am fost aproape și voi fi de această familie toată viața mea chiar dacă m-am rugat la Dumnezeu să nu se întâmple în fața mea… Dumnezeu m-a întărit și am fost acolo. Eu singur…

Faby… vreau sa îți spun doar atât… sunt mândru de tine pentru ca ai câștigat multe meciuri așa cum mi-ai promis. Din păcate adversarul tău astăzi a fost mai bun. Doar te rog de dragul nostru al tuturor vino înapoi la părinți tăi printr-un

frățior să le poți alină durerea. Ai fost Ești si vei rămâne slăbiciunea mea din sală…” a mărturisit antrenorul, subliniind că durerea despărțirii este cu atât mai profundă pentru că au știut cu toții că finalul este aproape.

Reamintim că nepotul manelistului Tzancă Uraganu a decedat tot din cauza cancerului, la vârsta de 8 ani, pe 29 aprilie 2024. Lucas aflase teribilul diagnostic în urmă cu 8 luni.

În sufletele celor care l-au cunoscut, Fabian va rămâne un simbol al luptei, curajului și determinării. Poate că destinul lui a fost tăiat prea scurt, dar amintirea lui va trăi în continuare în inimile celor care l-au iubit.