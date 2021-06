”Împărtăşesc nemulţumirea premierului legată de lentoarea reformelor în Parlament, pentru că într-adevăr sunt foarte multe reforme pe care le-am promis - partidele din coaliţie, într-o măsură mai mică sau mai mare - dar care se regăsesc în programul de guvernare şi care nu s-au întâmplat. Adică vorbim de: primari în două tururi, vorbim de SIIJ, de legile justiţiei, de pensiile speciale, de legea off shore, de legea educaţiei sanitare. Adică sunt multe lucruri care au rămas în urmă şi înţeleg nemulţumirea premierului, o împărtăşesc şi eu. Până acum s-a dat vina că e perioadă electorală, e delicat, mă rog... Cred că nişte asumări dinspre zona guvernamentală vor deveni necesare undeva în toamnă, dacă lucrurile nu se schimbă”, a spus Barna la un post TV.

Citește și: ”Florin Cîțu, nemulțumit de activitatea Parlamentului: Dacă e nevoie, facem reforme prin OUG-uri”

Copreședintele USR-PLUS a adăugat că ritmul reformelor asumate este văzut în mod diferit de către partenerii din coaliţie, dând exemplul Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie.

”Din toamnă, dacă în Parlament lucrurile nu se schimbă şi vedem că avem aceste legi în continuare blocate, vor fi necesare ordonanţe de urgenţă. (...) Ritmul acestor reforme este văzut diferit de partenerii din coaliţie. Or, asta face să avem aceste... eu le numesc restanţe, despre care am vorbit. Adică, desfiinţarea SIIJ, care era cumva un lucru agreat de toată lumea din coaliţie, s-a blocat din nou în Parlament în nişte amendamente. Acum am solicitat avizul Comisiei de la Veneţia. Va veni în 2-3 iulie şi chiar aseară, în şedinţa coaliţiei, am agreat împreună cu partenerii de coaliţie ca imediat după avizul Comisiei de la Veneţia, în două săptămâni, să facem sesiune extraordinară a Parlamentului şi să desfiinţăm SIIJ. (...) Toată lumea e de acord (în coaliție - n.red.), dar felul în care se desfiinţează e văzut diferit”, a mai spus vicepremierul, potrivit Agerpres.