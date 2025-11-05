Acesta a menționat că proiectul prevede, printre altele, reducerea cu 10% a posturilor efectiv ocupate în administrația locală și reducerea cu 10% a anvelopei bugetare pentru fiecare minister, cu termen până în martie.



”Ieri, în coaliție toată lumea a fost zen, a fost pace. Și niciodată n-am avut impresia, ieri, că nu putem depăși acea fază de neînțelegere, mai ales pe administrația locală și centrală. A rămas că Cseke Attila, săptămâna viitoare, prezintă ultima formă și intră în prima lectură în ședința de Guvern și după aceea pe circuitul de avizare.

Coaliția a bătut palma. Acord pe reforma administrației. Ce prevede pachetul pentru care Executivul își va angaja răspunderea în Parlament

Are două componente: 10% din posturile efectiv ocupate în administrația locală, cu o frână de 20%, deci să nu fie mai mare reducerea decât 20% și, bineînțeles, asta înseamnă că trebuie modificate plafoanele în Legea 63 din 2010 ca să poți să pregătești Legea bugetului. Că dacă pregătești Legea bugetului pe prevederile actuale din Legea 63 înseamnă că nu reduci cheltuielile, că fiecare, după aceea, e obligat să facă bugetul pe prevederile din (legea, n.r.) 63.

Și la administrația centrală, anvelopa se reduce cu 10% și există un termen, dacă nu mă înșel până în martie, pentru fiecare ministru, fiindcă acolo fiecare trebuie să vină, nu există plafon general într-o singură lege, fiecare trebuie să vină cu HG (...) A rămas ca fiecare să se mai uite o dată pe textul final și urmează o prezentare inclusiv în ședința de Guvern și circuitul de avizare”, a declarat, pentru Agerpres.

