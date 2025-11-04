La nivel local, reducerea de personal va viza aproximativ 13.000 de posturi, însă nu toate primăriile vor fi afectate în aceeași măsură, în funcție de deficitul de personal existent în fiecare instituție. La nivel central, se preconizează o reducere de 10%, care poate include atât diminuarea efectivă a posturilor, cât și reducerea cheltuielilor pentru servicii și bunuri.

Domenii excluse de la reduceri

Unele sectoare nu vor fi afectate de această măsură, printre care Ministerul de Interne, Ministerul Apărării și sistemul educațional, unde lipsa personalului este semnificativă.

Reducerea numărului de parlamentari

Coaliția a stabilit și că, din legislatura care începe în 2028, numărul parlamentarilor va fi redus cu 10%. Ajustările se vor face și în funcție de populația fiecărui județ, cu modificări în Ilfov și pentru diaspora.

Tăieri efective de posturi

Proiectul vizează o reducere cu 10% a personalului bugetar, aplicabilă atât administrației locale – primării, consilii județene și instituții subordonate –, cât și administrației centrale. Măsurile nu se limitează la „optimizare” sau înghețare de posturi, ci presupun reducerea efectivă a angajaților, ceea ce înseamnă că peste 12.000 de bugetari ar urma să fie disponibilizați. Până acum, negocierile s-au împotmolit pe această chestiune, unele partide dorind doar reducerea cheltuielilor totale, în timp ce altele au insistat pe scăderea numărului de angajați.

Procedura de adoptare a reformei

Executivul intenționează să adopte întregul pachet prin procedura angajării răspunderii în Parlament. Aceasta presupune asumarea proiectului ca bloc unic, fără posibilitatea negocierilor pe articole și fără amendamente din plen, lăsând opoziției doar posibilitatea de a iniția o moțiune de cenzură.

