Război total în Coaliție. S-a trecut la faza pe amenințări: „Coarda se poate rupe oricând!”

Foto/Arhivă/Inquam
Foto/Arhivă/Inquam

S-au înmulțit atacurile liderilor PSD la adresa Coaliției de guvernământ, în special către Ilie Bolojan și PNL. Tot mai multe voci social democrate vorbesc fățiș despre ruptura de la vârful statului.

Scandal de proporții în Coaliție după atacurile reziștilor! PSD amenință că rupe Coaliția, în condițiile în care reziștii au încălcat înțelegerea care spunea că nu vor exista atacuri între parteneri în campanie.

„Reziștii vor să pună stăpânire pe țară. Pentru că au președintele lor, căruia nu-i pasă de nimic. Cred că, la fel ca Bolojan, întinde prea mult coarda. Iar coarda se poate rupe când le e lumea mai dragă”, a scris pe Facebook liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Cătălin Drulă a transmis sfidător că „nu există Coaliție în competiția electorală”.