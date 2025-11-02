Scandal de proporții în Coaliție după atacurile reziștilor! PSD amenință că rupe Coaliția, în condițiile în care reziștii au încălcat înțelegerea care spunea că nu vor exista atacuri între parteneri în campanie.

„Reziștii vor să pună stăpânire pe țară. Pentru că au președintele lor, căruia nu-i pasă de nimic. Cred că, la fel ca Bolojan, întinde prea mult coarda. Iar coarda se poate rupe când le e lumea mai dragă”, a scris pe Facebook liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Cătălin Drulă a transmis sfidător că „nu există Coaliție în competiția electorală”.