Surse Realitatea PLUS spun că oamenii legii investighează modul în care a fost gestionat ajutorul de stat în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro, sumă ce a fost acordată de Guvernul condus Ludovic Orban, în anul 2019, fraților Micula.

Sunt semne uriașe de întrebare legate de motivul pentru care totul s-a făcut în mare grabă, iar procurorii încearcă să găsească toate răspunsurile.

Potrivit acelorași surse, oamenii legii iau în calcul inclusiv varianta de a-l audia pe fostul premier Ludovic Orban. Acesta trebuie să explice de ce le-a fost acordat fraților Micula pe repede înainte ajutorul de stat în valoare de 400 de milioane de euro.

Vă reamintim faptul că de-a lungul timpului, presa din toată țara a scris în nenumărate rânduri despre influența fraților Micula în politica românească, mai ales în fostul fief al lui Ilie Bolojan, din Bihor.

Mai multe surse politice spun că s-ar putea ca și Ilie Bolojan să dea explicații în acest caz. Șeful Executivului trebuie să spună dacă a avut sau nu vreo implicare la nivel politic astfel încât să faciliteze un eventual ajutor de stat către frații Micula.

Actualul premier al României a negat, de-a lungul timpului, legătura pe care o are cu frații Micula, la nivelul județului Bihor, însă rămâne de văzut dacă procurorii vor ajunge să stabilească o astfel de conexiune extrem de controversată.

Dacă se va constata că Ilie Bolojan are vreo legătură cu acest caz procurorii trebuie să ceară ridicarea imunității în Parlamentul României și nu este exclus ca parlamentarii să dea undă verde, având în vedere tensiunile din coaliția de guvernare.