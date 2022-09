Miliardarul a relatat o discuție șocantă pe care au fi avut-o cu soția lui Putin, pe când liderul rus nu se separase de ea. Scena s-a petrecut în bucătăria uneia dintre reședințele lui Putin, în timpul unei petreceri cu membrii anturajului său, potrivit ziare.com.

"Putin era ”în formă” (sub influența alcoolului - N.R.) și a cerut continuarea petrecerii, însă soția sa a început să plângă.

O întreb:<<Ce s-a întâmplat, de ce ești atât de îngrijorată?>>. Și ea spune: <<Nu trebuie să bea! Îți dai seama ce sadic este? Va bea acum, va începe să mă lovească, să-mi arate tehnici de judo. Am vânătăi de o săptămână!>>", a relatat fostul bancher.

Acesta a sugerat că un Putin ar avea probleme psihice, argumentând că din acest motiv ar fi reluat practica asasinatelor politice, inclusiv în străinătate. Fost prieten al lui Putin, Serghei Pugaciov, a făcut și în trecut dezvăluiri despre viața sa privată.

Putin's friend described his wife Lyudmila as upset and crying because he drank wine with Putin. She expected the usual from drunk Putin -- hard PINCHING and practicing judo on her leaving her with bruises, and forcing her to stay out of public for days. https://t.co/LIX2U9Rmqi