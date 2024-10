Guess Who are o primă reacție după ce a fost prins cu droguri în toaleta unui festival celebru de muzică din Cluj. Cântărețul a lansat o melodie în care spune tot ce are pe suflet. El transmite că se simte nedreptățit și că ar fi fost prezentat în spațiul public drept un exemplu negativ, deși, spune el, realitatea ar fi alta. Prin versurile melodiei, îi invită pe cei care nu au greșit să iasă în față și spune că experiența sa este una din care poate învăța toată lumea.

Incidentul la care artistul face referire a avut loc în luna august, iar bărbatul s-a ales cu dosar penal. Nu este prima dată când Guess Who este prins cu substanțe interzise. În 2023, el a fost oprit în trafic, iar testul cu aparatul drug test a ieșit pozitiv. Demersul său seamănă izbitor cu cel al unei alte vedete: Dorian Popa. La rândul său, influencerul a scos un cântec după ce a fost prins la volan după ce consumase canabis.

