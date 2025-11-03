Peste un milion de victime rămân încă necunoscute, iar multe dintre acestea probabil nu vor fi niciodată identificate. Totuși, Yad Vashem se așteaptă să mai recupereze aproximativ 250.000 de nume în următoarea perioadă, prin analiza a sute de milioane de documente istorice inaccesibile până acum cercetatorilor în mod manual.

Președintele Yad Vashem, Dani Dayan, a subliniat importanța acestei realizări într-un moment în care lumea pierde tot mai mulți supraviețuitori direcți ai Holocaustului, conform Reuters.

„În spatele fiecărui nume se află o viață care a contat – un copil care nu a apucat să crească, un părinte care nu s-a mai întors acasă, o voce care a fost redusă la tăcere pentru totdeauna. Este datoria noastră morală să ne asigurăm că fiecare victimă este amintită, astfel încât nimeni să nu rămână pierdut în întunericul anonimatului”, a spus Dani Dayan.

Această etapă marchează o datorie încă neîndeplinită față de cei uciși, un memorial al identității umane recăpătate și o luptă împotriva uitării impuse de naziști. Numele victimelor, alături de dosare personale și povești de viață, sunt reunite într-o bază de date online disponibilă în șase limbi, folosită pentru comemorare și ajutor în reîntâlnirea familiilor cu rude pierdute.

Directorul Sălii Numelor din cadrul Yad Vashem, Alexander Avram, a declarat: „Naziștii nu și-au dorit doar să-i ucidă, ci să le șteargă și existența. Identificând cinci milioane de nume, le redăm acestei memorii identitatea umană și ne asigurăm că nu vor fi niciodată uitați.”