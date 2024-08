Realitatea PLUS: Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea. Cum vedeti aceasta decizie?

Dumbrava: Ce ar mai fi sa comentez deciziile instantei? S-au anlizat cee sustineri au fost, s-a concluzionat.

Realitatea PLUS: Ce strategie veti adopta acum, dupa ce ancheta penala a fost extinsa? S-ar putea ca dupa sfarsitul controlului judiciar sa dispuna procurorii o masura mult mai dura.

Dumbrava: O sa vorbesc cu avocatul care ma reprezinta si o sa stabilim.

Realitatea PLUS: Il reprezinta si pe dl Coldea?

Dumbrava: Asa este.



Realitatea PLUS: L-ati cunoscut pe Ponta? A interactionat cu dvs in momentul in care ati prestat consultanta? V-ati consultat cu acesta?

Dumbrava: Rezumati ca eu am prestat consultanta in Albania?

Nu l-am cunoscut, nu am prestat consultanta.

Realitatea PLUS: Avea o relatie mai apropiata cu Coldea?

Dumbrava: Asta nu stiu.



Realitatea PLUS: In stenograme spuneati ca "Madam dorea sa va dea 10 ani". La cine va refereati? La dna dna. Koveis?

Dumbrava: Nu e vorba despre dna. Kovesi, e vorba despre dna. Ortensia care este cea care a facut acordul de recunoastere si a pus la indemna organelor de urmarire penala toate probele impotriva dl. Hideg si dl. Hideg are o relatie destul de tensionata cu aceasta doamna.



Realitatea PLUS: Cu dna Kovesi cand ati luat ultima data legatura?

Dumbrava: Cred ca nu e de interes public.