Totul s-a petrecut în zona Schitului din Valea Seacă, unde acesta lucra la refacerea bornelor care delimitau terenul.

În timp ce se ocupa de curățarea zonei, bărbatul a observat inițial o bucată suspectă, o aripă din polistiren, care i-a atras atenția.

Câteva momente mai târziu, a realizat că, în vârful unui copac, se afla agățată o dronă de dimensiuni considerabile.

Alertă rapidă și mobilizare de forțe

Conștient că situația ar putea reprezenta un risc, proprietarul a decis să anunțe autoritățile locale. Inițial, a luat în calcul varianta ca obiectul să provină din zona aeronautică, însă a preferat să nu riște și s-a deplasat împreună cu un vecin la sediul Poliției.

„Întâi m-am gândit că au zburat niște componente de la ăștia cu aeronautica. Apoi i-am zis vecinului să mergem la sediul Poliției. Eu am de curățat acolo zona din pădure și am zis să nu fie probleme. După ce am fost la Poliție și au anunțat cazul, au venit de la armată, pompieri, că drona era în vârful copacului, trebuia dată jos. Au făcut verificări acolo până târziu. Eu, pe la 17.00, am plecat, le-am zis că nu am răbdare să stau atâta într-un loc”, a mai spus proprietarul pădurii pentruy News Pașcani.

La scurt timp după sesizare, în zonă au ajuns echipaje ale Armatei, Poliției, SRI și ISU, care au securizat perimetrul și au început verificările.

Alertă la granița NATO. Două drone rusești au încălcat spațiul aerian al Letoniei în cursul nopții

Dronă de mari dimensiuni, coborâtă după ore întregi de intervenție

Potrivit declarațiilor bărbatului, aparatul ar avea aproximativ 2 metri pe 2 metri. Zona a fost izolată complet până la sosirea tuturor echipajelor specializate, iar intervenția s-a desfășurat pe parcursul mai multor ore.

Drona a fost în cele din urmă coborâtă din copac, iar verificările au continuat până în jurul orei 21:00. Incidentul devenise deja cunoscut printre localnici încă din seara precedentă.

Anchetă în desfășurare: dispozitivul nu prezintă pericol

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, autoritățile au transmis că nu există pericole pentru populație.

„În urma cercetării la fața locului, s-a stabilit că dispozitivul identificat nu prezintă pericol pentru siguranța publică, nefiind evidențiate substanțe sau materiale periculoase și fără a fi înregistrate victime.

Dispozitivul a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor, acestea fiind efectuate sub coordonarea Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, în scopul stabilirii situației de fapt și identificării deținătorului”, se arată într-o comunicare făcută de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile încearcă acum să afle cui aparține drona și în ce condiții a ajuns aceasta în zona împădurită.

Noi imagini cu drona care s-a prăbușit în Tulcea. Flăcările puteau fi observate de la zeci de kilometri distanță -VIDEO/FOTO