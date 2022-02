În gara din Liov, mii de ucraineni care vor să părăsească țara așteaptă trenurile care să-i ducă departe de tirurile de artilerie și bombele ce explodează de zile întregi în toată Ucraina. De când Rusia a decis să pornească asaltul în Ucraina, joi, 24 februarie 2022, după ce a recunoscut cele două regiuni separatiste din Donbas - autoproclamatele republici Donețk și Luhansk.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, trenurile care au plecat spre granița cu Polonia au fost neîncăpătoare pentru ucrainenii care vor să plece din țară.

Liov este în vestul Ucrainei și se află la 70 de kilometri de frontiera cu Polonia.

Ukrainian residents fleeing away to Poland as they await for their a trains.#Ukraine #Poland #trains pic.twitter.com/aXTcLVfHJZ