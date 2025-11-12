Pești

Anul 2026 vine cu un val de iubire neașteptat pentru tine, dar totodată binevenit. Nu te-ai mai simțit așa de ceva vreme, iar important este că întâlnești și iubirea adevărată, nu orice fel de iubire, iar astfel ești una dintre cele mai influențate zodii pe plan romantic, în anul 2026. Neptun este cel care este mai implicat în tot acest proces, în ceea ce te privește, și anume contribuie la sporirea profunzimii emoționale și a conexiunilor. Cu alte cuvinte, poți avea parte de momente destinate sufletelor pereche sau poți să întâlnești pe cineva care iți este foarte familiar, deși nu vă cunoașteți.

Dragostea predomină din mai multe puncte de vedere anul acesta pentru Pești, fără dar și poate.

Taur

În ceea ce te privește, se pare că la tine intervine Venus, atunci când vine vorba despre fiorii iubirii. Așa cum te-ai obișnuit și cum îți place, provocarea va face parte din viața ta și în anul 2026, mai ales odată cu recompensa retrogradării.

Acest an este unul de-a dreptul puternic pentru tine, însă nu în ceea ce privește o nouă iubire, ci mai degrabă... invers. Ai tendința să ajungi la un moment de reconectare cu vechile flăcări din trecutul tău sau chiar să ai parte de o perioadă bună pentru a analiza ce înseamnă dragostea adevărată pentru tine. Totul începe prin această analiză, însă pe parcurs poți începe și o relație pe termen lung, anul finalizându-se cu o înțelegere mai clară a cui aparține inimii sale și de ce.

Gemeni

Atunci când vine vorba despre predicțiile iubirii pentru Gemeni, se pare că aceștia au un farmec special de romantic în anul 2026, tocmai datorită influenței pozitive pe care Jupiter o are asupra lor. Pe de altă parte, tu preferi ca înainte de toate să cunoști bine persoana care stă în fața ta, apoi să te îndrăgostești, dacă este cazul, și să legi conexiuni de-a dreptul inexplicabile, intelectuale, dar și jucăușe.

Pentru că acest întreg proces să meargă în direcția dorită de tine, trebuie doar să te încrezi în Univers, dar și în propriul tău instinct.

Balanță

Tu îți dorești ca de acum înainte să întâlnești pe cineva real și care să nu se joace cu sentimentele tale. Astfel, cum în anul 2026 ești guvernat și de Venus, se pare că ești mai pregătit ca niciodată, din punct de vedere emoțional, în acest an care urmează. Pentru tine, totul se bazează acum pe echilibru și armonie, atunci când vine vorba despre o relație, așa că asta va sta la baza alegerii tale viitoare de partener. Se pare că în acest an ai dus ceva muncă de lămurire cu tine, iar anul viitor ești mai pregătit ca niciodată să începi ceva nou. Ba chiar mai mult, se pare că există și oportunități reale de a construi ceva de lungă durată, dar și puternic, fiind mai pregătit ca niciodată să te bazezi pe valorile voastre comune.

Scorpion

Scorpionul, așa cum este cunoscut pentru emoțiile profunde și intense dintotdeauna, așa va rămâne și în anul 2026, însă i se va adăuga și o transformare de ordin emoțional. Acest viitor an se bazează în special pe conexiuni karmice de dragoste sau pe șansa de a elibera un vechi tipar emoțional și de a începe din nou, însă mult mai sigur și frumos, în comparație cu ceea ce s-a întâmplat în trecut. Este un an puternic, în special atunci când vine vorba despre renunțarea la trecut, cât și pentru începerea a ceva nou, fiind vorba chiar despre relații predestinate sau sortite, potrivit sursei.