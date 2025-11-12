Horoscop Taur

Din toate tonurile acestei zile, multe dintre ele deosebit de plăcute, vei reuși să colorezi atmosfera din anturaj așa cum îți dorești. Cel mai probabil vei alege să ții cont și de ceea ce le este pe plac celorlalți.

Horoscop Gemeni

Ziua aduce veselie și bună dispoziție, dorință de cooperare și bună înțelegere, oriunde te-ai afla. Dacă ai de rezolvat probleme în relațiile importante, acum e momentul să te ocupi de acestea.

Horoscop Rac

Ai șansa de a recupera ceea ce credeai că ai pierdut zilele trecute, în relațiile cu cei dragi, de exemplu. Astăzi comunicarea, în orice formă, este mult mai ușoară, iar gesturile frumoase vor primi aprecierea pe care o merită.

Horoscop Leu

Este suficient să nu stai contra curentului astăzi și vei avea parte de o zi odihnitoare și relaxantă. Restanțele din zilele trecute te-ar putea determina să ceri prea mult de la apropiați.





Horoscop Fecioară

Vei fi mult mai câștigat dacă vei alege să participi de bunăvoie la inițiativele unor apropiați și odată pornită treaba, să vii cu ideile tale. Cooperarea este mai ușoară astăzi, dar nu fără puțin mai multă bunăvoință din partea ta.

Horoscop Balanță

Bucuriile acestei zile sunt pătate sau parțiale, au și ceva amar în ele. Vei reuși să treci peste acest element neplăcut, dacă vei accepta faptul că victoriile mari se construiesc în timp.

Horoscop Scorpion

Ai climatul pe care ți l-ai dorit, te poți bucura de relații frumoase cu cei din jur, în special cu cei dragi. Bineînțeles că poți strica această armonie, dacă vei dori să insiști cu subiectele care aduc supărare tuturor.

Horoscop Săgetător

Există o armonie latentă în orice situație pe care o vei trăi astăzi. Iar dorința ta de a împărtăși cu ceilalți orice fel de bucurie va completa în mod fericit contextul creat de această zi.

Horoscop Capricorn

Toate merg astăzi așa cum ți-ai dorit, nu chiar ca prin magie, ci datorită dorinței oamenilor de a se înțelege bine unul cu celălalt. Bineînțeles că nu e totul roz, dar aceasta va fi culoarea predominantă.

Horoscop Vărsător

Se creează un context favorabil pentru rezolvări memorabile ale unor probleme care ți-au umbrit destule zile. Dar va trebui să fii atent la ceea ce se petrece și să valorifici șansa care îți este oferită.

Horoscop Pești

Este o zi agreabilă, așa cum ți-ai dorit de mai mult timp. Ar fi o ocazie foarte bună să te liniștești, să te bucuri de rezultatele obținute până acum. Vei reuși să eviți orice fel de confruntare datorită acestei dorințe simple de relaxare.