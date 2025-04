Dragoș Sprânceană are o poziție complet opusă față de războiul din Ucraina, în timp ce Guvernul României sprijină încetarea invaziei. Totodată, emisarul SUA a spus că nu este un fan al președintelui Emmanuel Macron pentru că, potrivit acestuia, nu reprezintă Uniunea Europeană și dorește continuarea acestui război din Ucraina. Afirmația lui Sprâceană este însă una falsă deoarece Franța și UE susțin apărarea Ucrainei și continuă negocierile de pace, potrivit Realitatea Plus.



Sprânceană a mai spus că atâta vreme cât România se va alinia direcției Franței, Statele Unite nu or să privească acest lucru cu ochi buni.

"Ne dorim cu toții ca războiul să se termine, să redăm prosperitate economică la nivel atât european, cât și global și în Statele Unite. România ar trebui să își dorească același lucru. Atâta vreme cât războiul continuă, România nu o să fie bine economic", a spus acesta.



Totul vine după ce cu câteva zile în urmă, emisarul special al Guvernului a republicat mai multe imagini cu mesaje jignitoare la adresa lui Emmanuel Macron, inclusiv o fotografie editată în care apăreau Trump și Putin, care purtau șepci inscripționate cu o înjurătură adresată președintelui francez.



Mai mult decât atât, Sprînceană a republicat o postare care susținea că fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, a distrus Europa și a numit-o pe aceasta varianta feminină a lui Hitler. Mai mult, într-o altă postare era prezentată declarația miliardarului care stă în dreapta lui Trump, Elon Musk, conform căreia Statele Unite ale Americii ar trebui să părăsească NATO.



În vara anului trecut, Sprâneană l-a jignit pe președintele Zelenski și a declarat sfidător că regretă ce s-a întâmplat la graniță dar morții din Ucraina nu fac parte din NATO sau UE iar războiul nu este al nostru.



Presa internațională a surprins prezența lui Dragoș Sprînceană la Mar-a-Lago, acompaniat de cel de-al doilea emisar special al Guvernului, Lucian Romașcanu. Cei doi au fost desemnați să poarte discuții cu administrația Trump cu privire la ridicarea vizelor pentru cetățenii români. Sprînceană a dezvăluit singur că a fost ales să participe.



În vârstă de 45 de ani, Dragoș Sprînceană este un om de afaceri originar din Constanța stabilit în Statele Unite ale Americii de peste 20 de ani, membru al Partidului Republican.