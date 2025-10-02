Imaginile au arătat cum animalele sălbatice, de obicei retrase și prudente, păreau complet lipsite de teamă. Vulpile alergau una după cealaltă, săreau în aer făcând adevărate acrobații și chiar au ieșit pe carosabil pentru câteva secunde, ca și cum ar fi testat teritoriul nou descoperit.

Cel mai probabil, animalele au coborât din pădurea aflată la marginea orașului, atrasă de liniștea străzilor goale. Momentul nocturn a oferit trecătorului care le-a surprins o scenă inedită, rar întâlnită într-un mediu urban.

Locul în care s-a petrecut scena este chiar în apropierea unor instituții importante: Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate Publică, Policlinica și Staționarul 2 al Spitalului Județean de Urgență. De asemenea, în zonă se află blocuri de locuințe și un hotel, ceea ce face ca apariția vulpilor să fie cu atât mai surprinzătoare.

Alertă de rabie în județul Iași: a început vânătoarea de vulpi și șacali, după un prim deces în peste un deceniu