„Eu am comentat contestația depusă împotriva lui Ponta în ceea ce privește dubla cetățenie. Dânsul a afirmat orice persoană din România este îndreptățită să aibă cel puțin două cetățenii, ceea ce este foarte corect, numai că nu orice persoană candidează la funcția supremă în stat, cea de președinte. În aceasta situație, bănuiesc ca CCR a fost foarte atentă să aplice principiile de echitate, în ceea ce privește fidelitatea față de statul român. Dacă o persoană care ajunge președintele României are două cetățenii, care constituție o aplică în situația în care este în conflict cu statul a cărei cetățenie o are a doua? De aceea trebuie punctat că domnul Ponta nu are o cetățenie oarecare, ci cetățenia sârbă. Serbia, un prieten al României, dar este foarte bine știut că Serbia este un satelit al Moscovei. Deci dacă are cetățenia sârbă, deci o cetățenie care poate fi echivalată cu o cetățenie a Rusiei, cine este omul Moscovei? Pentru că este incredibil ceea ce se poate întâmpla, dubla măsură în analiza CCR cu privire la validitatea unor candidaturi, atunci când avem o situație deosebită. Un cetățean român care dorește să fie președinte, trebuie să fie cetățean numai al statului român, pentru că numai așa își poate îndeplini atribuțiile constituționale.