„Dacă ei vor ca rezultatele să fie publicate, atunci le voi publica”, a spus Trump duminică, în timp ce revenea la Washington din Florida.

Într-o declarație dată la bordul Air Force One, Trump a precizat că nu știe exact de ce și ce parte a corpului i-a fost investigată, insistând totodată că nu a fost vorba despre o examinare la nivelul creierului.​

„Habar nu am, a fost doar un RMN. Nu a fost la creier, pentru că am făcut un test cognitiv și l-am trecut cu brio. Am avut un scor perfect pe care tu nu l-ai putea avea”, i-a spus el unui reporter.

Trump a subliniat că a trecut cu succes un test cognitiv și că orice speculații sunt nefondate, promițând transparență totală dacă publicul va solicita publicarea rezultatului RMN-ului efectuat.

Casa Albă a confirmat în iulie că președintele suferă de insuficiență venoasă cronică, o problemă frecventă la persoanele vârstnice, dar asigură că acesta are o „stare de sănătate excelentă”.​

Controversa a fost amplificată de un articol din The New York Times, unde jurnalista Katie Rogers notează că numărul aparițiilor publice ale lui Trump a scăzut cu 39% față de aceeași perioadă din primul mandat, iar ziua sa de lucru începe mai târziu și include mai puține deplasări. Observatorii au remarcat recent și semne vizibile precum glezne umflate și o vânătaie pe dosul mâinii, aspecte ce au alimentat speculațiile despre sănătatea președintelui.​

În ciuda tuturor speculațiilor, Trump afirmă că nu și-a pierdut energia și ține să sublinieze diferențele față de predecesorul său, Joe Biden, despre care spune că evita contactul cu presa spre sfârșitul mandatului.

„Va veni o zi când nu voi mai avea energie, tuturor li se întâmplă, dar cu un examen fizic complet și un test cognitiv complet (pe care l-am trecut cu un rezultat excelent) efectuate recent, cu siguranță că nu este momentul”, a transmis liderul american.