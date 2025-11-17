Deşi fusese deja grațiat pe 21 ianuarie, în ziua învestirii lui Trump, alături de alți 1.500 de participanți la revolte, acesta a rămas în închisoare pentru acuzațiile legate de arme găsite la domiciliul său din Kentucky. Condamnat la cinci ani, urma să fie eliberat în 2028.

Decretul prezidențial dat vineri menționează că grațierea este „totală și necondiționată”. Avocații lui Wilson au salutat decizia, spunând că aceasta îi redă libertatea și arată „excesele care au divizat națiunea”.

Inițial, administrația Trump susținuse că grațierea nu acoperă condamnarea pentru arme, deoarece nu era legată direct de atacul din 6 ianuarie. Ulterior, Departamentul Justiției a decis că grațierea trebuie să includă și aceste infracțiuni, întrucât armele au fost descoperite în timpul unei anchete legate de revolte.

Donald Trump a minimalizat frecvent gravitatea evenimentelor din 6 ianuarie, descriindu-le ca o „zi a iubirii” față de el. Atacul, în care sute de susținători ai săi au încercat să oprească certificarea victoriei lui Joe Biden, a dus la moartea a cinci persoane și a șocat Statele Unite și lumea întreagă.