Trupa Living In a Box s-a format în 1985 și a lansat o serie de single-uri de succes care au ajuns în topurile muzicale, cel mai cunoscut fiind piesa lor de debut omonimă, lansată în 1987. Solistul, Richard Darbyshire, a părăsit grupul în 1990.

Familia cântărețului a confirmat decesul acestuia pentru BBC, iar colegii de trupă i-au adus un omagiu emoționant.

Omagiul colegilor: „Un Talent Incredibil – Ce Voce!”

Într-un mesaj semnat de toboșarul Anthony „Tich” Critchlow și clăparul Marcus Charles Vere, aceștia au scris: „Richard a fost un talent incredibil – ce voce! Abilitățile sale vocale nu cunoșteau limite, de la forța brută a primului nostru hit, până la farmecul delicat, care-ți topea inima, din 'Room In Your Heart'. Richard putea face, cu adevărat, totul.”

Membrii trupei au subliniat că Darbyshire era, de asemenea, un chitarist desăvârșit și un „maestru al artei” compoziției, fiind în centrul procesului creativ al trupei.

„Într-un fel, Richard a fost cel mai reticent dintre «pop stars», evitând mereu lumina reflectoarelor care venea inevitabil cu succesul nostru. Urăște ședințele foto, interviurile, aparițiile TV și credea că toate sunt puțin cam aiurea. Era cel mai fericit în studio, cu chitara în mână, lucrând la următoarea piesă...”

Mesajul se încheie cu o notă personală: „Richard, oriunde te-ai afla, Tich și cu mine îți vom simți lipsa enorm. Hahalele pe care le-am avut, călătoria nebună în care am pornit, nu vor fi uitate niciodată. Te iubim, omule.”

Fanii au adus și ei omagii online, mulți numind moartea lui Darbyshire o „pierdere tristă pentru industria muzicală”.

Single-ul de debut al trupei, „Living In a Box”, a atins poziția a cincea în topuri în 1987. Printre celelalte piese de succes ale lor se numără „Blow the House Down” și „Room In Your Heart”, ambele ajungând în Top 10.