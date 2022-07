Actorul Gregory Itzin, cunoscut pentru rolurile sale din seriale TV precum The Mentalist și Friends, a murit, la vârsta de 74 de ani.

Vedeta a murit vineri, 8 iulie, după ce a suferit complicații în timpul unei intervenții chirurgicale de urgență.

Actorul se confrunta cu probleme de sănătate de ani de zile, iar într-o declarație a managerului său, Lisa Gallant, aceasta a explicat că a suferit un „atac de cord major” în 2015.

Din fericire, acesta nu a fost sfârșitul drumului pentru Itzin, deoarece „s-a întors doar pentru a continua să prospere în teatru, film și TV”, bucurându-ne de încă șapte ani ca actor.

Cariera de actor a lui Itzin a durat peste 40 de ani, făcându-și debutul în film în 1980 cu parodia hilară Airplane! Unele dintre celelalte roluri notabile ale sale de film includ Adaptation, Law Abiding Citizen, The Change-Up, The Ides of March și Lincoln.

Itzin a fost cu siguranță mai degrabă o vedetă de televiziune, cuprinzând roluri principale și părți invitate de zeci de ani. A primit două nominalizări la premiile Emmy de-a lungul carierei sale.

În Friends, acesta a jucat rolul lui Theodore Hannigan, tatăl lui Mike Hannigan ( Paul Rudd ), în două episoade. Poate că Theodore nu este cel mai aprobat tată, dar face parte dintr-o poveste cu adevărat distractivă, iar Itzin a făcut o treabă grozavă aducând personajul la viață.

A jucat alături de actrița Cristine Rose, care a interpretat-o ​​pe soția sa, Bitsy Hannigan. Cele două personaje își fac ultima apariție în Friends în episodul din sezonul 10 „The One With Phoebe's Wedding”.

Pe lângă cariera sa pe ecran, Itzin a avut succes și pe scenă, primind chiar și o nominalizare la premiul Tony pentru interpretarea sa din The Kentucky Cycle.