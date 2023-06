McCarthy este autorul a 10 romane, de diferite genuri. I-a fost acordat și Premiul Memorial James Tait Black pentru ficțiune pentru The Road (2006). Romanul său din 2005 No Country for Old Men a fost ecranizat în 2007, câștigând 4 premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film.

1959, 1960 Premiul Ingram-Merrill

1965 Premiul Faulkner pentru The Orchard Keeper

1965 Bursă de călătorie din partea American Academy of Arts and Letters

1969 Bursa Guggenheim

1981 Bursa MacArthur

1992 National Book Award for Fiction și National Book Critics Circle Award pentru All the Pretty Horses

2006 Premiul Memorial James Tait Black pentru ficțiune și Premiul de Carte Believer pentru The Road

2007 Premiul Pulitzer pentru The Road

2008 Premiul PEN/Saul Bellow