„Vreau sa fac o mențiune din start. Există doua comitete de situații de urgență, unul la nivelul Ministerului, unde intră Apele, și celalalt e la nivelul Guvernului. La nivelul Ministerului are rolul de a aduna de la hidrologie și meteorologie datele, pentru că, pe lângă debite de la hidrologie trebuie să știi și prognoza meteo cu cât se mai adaugă din eventualele ploi și cu aceste date împreună cu specialiștii mei participam la consolațiile de urgenta de la nivel de Guvern. Nu am avut un rol decizional acolo, deci nu era obligatoriu ca cineva să mă informeze, dacă peste structurile romanești a trecut domnul Ponta ca să deschidă Porțile de Fier, mi se pare imposibil să nu fi aflat. Eu am aflat acum împreună cu dumneavoastră.

Nu trebuia să treacă peste funcția mea, funcția mea nu era de decizie în comitetul de situații de urgeță la nivel național, guvernamental, exista ministru de Interne și administrație acolo, ISU, care se ocupau efectiv. Eu cu colegii mei veneam cu datele tehnice: ce debit are Dunărea la ora asta, cât poate crește în funcție de ce prognoză meteo este în Serbia, pentru că am ținut legătura cu sârbii și ungurii prin cele două țări în amonte de România, ca să vedem cu ce ne trezim în porțiunea Baiaș, deci la Porțile de Fier. A fost o zi foarte tensionată și nu am să o uit niciodată, pentru că deja era un record 13200 m cubi pe secundă, dar nu erau 13800 încât sa se deschidă Porțile.

Ce precizez, că de asta au existat și ușoare inundații în zona respectivă. La toate digurile mari există și niște baraje mai mici, care preiau din impactul unei viituri. Deci pentru a preîntâmpina impactul viiturii uriașe care urma să apară astea au fost parte, deci niște baraje mici pe lângă barajul mare, pentru că prin construcție rolul era să preia impactul unei viituri.

De asta o ușoară zonă a fost inundată acolo. Din punctul de vedere al specialiștilor, dacă s-ar fi deschis Porțile de Fier, zona de inundare ar fi fost mult mai mare.

Pe mine mă șochează, vreau să vă spun că am fost în 3 guverne ministru, în 2 cu dumnealui. La Ape am fost cu dumnealui. Ponta nu pozează în patriot, este patriot. De exemplu, în toate masurile de păduri pe care le-am luat am produs niște turbulențe uriașe și niște intervenții uriașe și ne-a ținut spatele la toate, eu nu pot să uit chestia asta și nu pot sa le spun, dar cu atât mai mult, eu nu înțeleg această declarație a lui de acum legat de Porțile de Fier.

Nu știu dacă minte, m-am gândit și eu în toate felurile dacă e adevărat, deși digul se rupsese deja la Belgrad, de la 13200 m cub am coborât la 11000 și ceva și nu mai era niciun pericol să deschidem Porțile de Fier. Mai fac o mențiune aici, eu nu am înțeles sârbii, de ce nu au încercat să provoace niște inundații controlate în amonte de Belgrad, pentru că și asta se întâmplă, faci niște breșe în dig și deversezi apa pe niște terenuri arabile.

Din punctul meu de vedere, nu, nu s-au deschis Porțile de Fier. Eu nu am avut la cunoștință o informație ca asta până ieri când am aflat din presă, din declarațiile lui. Chiar mă depășește subiectul, nu știu de ce a făcut aceste declarații acum, asta numai dumnealui poate să zică.

Mie nu trebuia să îmi ceara nimeni aprobarea, rolul meu era să vin cu informații hidro și meteo, acel comitet de situații de urgență trebuia să ia hotărârea care este soluția.”, a declarat Doina Pană în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.