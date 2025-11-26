Atac în timp ce filma un vlog despre hoții de buzunare

Simone Ruzzi, cunoscut în mediul online drept Cicalone, realiza un material video despre bandele de hoți din transportul public atunci când a fost înconjurat și lovit de un grup de cel puțin cinci persoane. Atât el, cât și agenții de pază din stația de metrou au fost agresați.

Camerele de supraveghere au surprins întreaga scenă, iar poliția a reușit să identifice doi dintre atacatori. Conform publicației Il Messaggero, bărbații – ambii în vârstă de 42 de ani și de cetățenie română – ar fi părăsit Roma la scurt timp după incident și ar fi încercat să se ascundă în străinătate.

Youtuberul, o țintă recurentă a hoților de buzunare

Simone Ruzzi este cunoscut pentru reportajele sale despre criminalitatea din transportul public, în special despre hoții de buzunare, motiv pentru care a devenit frecvent o țintă pentru aceste grupări. El a povestit că se confruntă de ani de zile cu amenințări și agresiuni.

Într-o declarație oferită presei italiene, Cicalone a spus că și în trecut a fost atacat violent, fiind chiar internat în spital după o bătaie.

„M-au lovit în bărbie cu toată forța, o zonă extrem de sensibilă”, a relatat acesta.

Youtuberul a mai precizat că nu a ripostat, considerând că nu ar fi fost un exemplu bun pentru comunitatea sa online dacă ar fi răspuns cu violență.

Carabinierii încearcă acum să localizeze și să-i prindă pe cei doi români, în timp ce investigațiile privind ceilalți membri ai grupului continuă. Autoritățile italiene tratează cazul ca pe un atac deliberat asupra unui jurnalist independent care documenta activitatea infracțională din transportul public.