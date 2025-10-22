Rețea de distribuție descoperită în București și Ilfov

Potrivit anchetatorilor, polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ialomița, împreună cu procurorii Biroului Teritorial Ialomița al DIICOT, au documentat activitatea infracțională a trei bărbați cu vârste de 28, 29 și 38 de ani.

În perioada august – octombrie 2025, aceștia ar fi procurat și deținut diferite cantități de canabis, pe care le-ar fi comercializat pe raza municipiului București și a județului Ilfov. În plus, bărbatul de 28 de ani este acuzat că a vândut cocaină, drog de mare risc, la prețul de aproximativ 1.000 de lei per tranzacție.

Ce au găsit anchetatorii la percheziții

La data de 20 octombrie, polițiștii au efectuat cinci percheziții domiciliare în București și Ilfov. În urma acțiunii, au fost descoperite și ridicate:

aproximativ 6,5 kilograme de canabis;

140 de grame de cocaină;

grindere, cântare electronice și dispozitive de vidat;

un aparat de lipit pungi și mai multe obiecte cu urme de substanță;

40.700 de euro și 101.000 de lei, considerate provenite din activități ilicite;

precum și alte mijloace de probă relevante pentru anchetă.

Pe parcursul investigațiilor, au fost indisponibilizate suplimentar alte cantități de droguri de risc și mare risc.

Deciziile instanței

După audieri, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor trei suspecți, iar Tribunalul Ialomița a hotărât, marți, arestarea preventivă pentru 30 de zile a doi dintre ei. Cel de-al treilea a fost plasat sub control judiciar.

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, sub coordonarea DIICOT.