DECLARAȚIILE MARTORILOR CARE ARATĂ DEPENDENȚA LUI PASCU DE ALCOOL ȘI DROGURI





Martor: Am ajuns în sat Vama Veche. Mă aflam lângă Mario. (…) Pascu Matei-Vlad, care a venit să ne ceară 2 pastile, oferindu-ne 200 de lei. I-am spus că nu avem.





Martor: Pascu Matei-Vlad spunându-mi că îmi oferă 20 de lei pentru două pastile de Ecstasy. I-am spus că nu am. M-a întrebat dacă pot să îl ajut cu niște cauciucuri (baloane) pe care să le umfle cu azot.



Martor: Toți 5 am plecat pe plajă. Am consumat câte un shot alcoolic. Pascu Matei-Vlad ne-a propus să mergem cu mașina pe faleză. Acesta a condus foarte haotic și agresiv, la un moment dat cred că mașina a atins și viteza de aproximativ 200 km/h.



Martor: Pascu Matei-Vlad dorea să doarmă la noi în cameră. Nu l-am văzut să consume substanțe interzise. L-am văzut consumând un shot și una sau două beri.



Tatăl lui Vlad Pascu: Ne-am deplasat cu autoturismul marca Mercedes-Benz… vehicul pe care l-a condus fiul meu, de la București și până în Constanța. La 18.08.2023, fiul meu m-a rugat să-i dau autoturismul pentru a se deplasa în localitatea Vama Veche. (…) Am auzit la televizor… fiul meu fusese implicat într-un accident…”



sursa: Expertiza Poliției/REALITATEA PLUS

Mihai Pascu, primele declarații în fața presei. Tatăl tânărului drogat NU își asumă nicio responsabilitate: "Societatea nu face nimic

Experții au stabilit și modul în care s-a produs accidentul încheiat tragic pentru 2 tineri nevinovați:



- Roberta și Sebastian (cei 2 tineri care au fost uciși în urma impactului nimicitor) erau ultimii din grup, mergeau pe acostamentul drumului

- Vlad Pascu vine din spate cu viteza de 102 km/h și îi lovește puternic pe cei doi

- Mașina lui Vlad Pascu derapează, intră pe contrasens și revine apoi pe sensul de mers



sursa: Expertiza Poliției

O filă din jurnalul lui Vlad Pascu, făcută publică. De ce voia să SCAPE tânărul drogat - Planul ascuns al familiei beizadelei