"Daca imi <<omorati>> si familia, sa stiti ca nu se schimba nimic. Eu asta consider", le-a spus el jurnalistilor aflați la Tribunalul Bucuresti, acolo unde magistratii discuta, luni, contestatia la masurile preventive in dosarul deschis de DIICOT pe numele sau si ale fostei sale sotii, Miruna Pascu.

El se afla in prezent sub control judiciar pentru 60 de zile dupa ce procurorii au descoperit in vila sa mai multe cartuse in urma perchezitiilor DIICOT.

Explicatia lui Mihai Pascu legata de cartusele gasite este cel putin bizara.

"Am fost vanator timp de 20 de ani. Am uitat cifrul de la seif. Am incercat de 2 ori sa il deschid si nu am reusit. Seiful se afla intr-un dressing foarte bine prins (...) Ca urmare, raspund acum pentru acea munitie care era intr-o sacosa de carpă si pe care nu am vazut-o atunci cand am predat armele. Arme pe care le-am predat din cauza faptului ca la 5 ani de zile trebuia sa se duca sa faca acea verificare. Acea verificare pe care nu puteam sa o facem la 4 ani sau la 4 ani si jumatate. Ca drept urmare, raspund pentru faptele mele, vizavi de aceasta ...nici nu stiu cum s-o numesc... pentru acea greseala", a spus Mihai Pascu.

Referitor la comportamentul fiului sau, Mihai Pascu a raspuns: "Nu a avut bani la dispozitie. Toata lumea vehiculeaza niste lucruri care nu sunt adevarate.

O sa sune foarte prost. Stiti ca toata lumea se asteapta sa dau niste raspunsuri acelea de multimilionar da, şi o sa fac o glumă. Stiti ce am fost inainte sa fiu milionar? Miliardar. Mi s-a comentat despre firmele pe care el am. Sunt 10, vreo 6 nu au venituri. Doar 2 functioneaza si am venituri (...).

Daca cineva scoate o fisa de la Administratia Financiara vizavi de taxele si impozitele pe care le platesc, pentru ca platesc ... Toti ne-am dus pe tragedia famiiilor noastre, atat ale mele, cat si ale altora.

Eu ma consider o persoana foarte verticala. Lasati mortii in pace! Lasati-ne sa plangem pentru ei!

Ce pot sa spun e ca fiul meu, noi parintii, am incercat sa facem tot ce am putut pentru acest copil. In aceasta situatie sunt extrem de multe familii. Societatea nu face nimic pentru ei. Cand eu eram la socala, in fata ei se viunde guma Turbo si seminte. Acum se vand droguri. Este un flagel".

Mihai Pascu a adaugat: "Ca eu sa pot sa comunic, trebuie sa fiu lasat sa comunic".

Sa povestesc pe scurt situatia. La 13 ani, copilul meu era clasa a VII-a. Se afla intr-un parc din fata scolii si o fata de clsasa a VIII-a i-a dat sa impacheteze o tigara de tutun cu marihiuana. Cand a incercat sa faca asta, a scapat acea chestie pe jos. Au venit niste gardieni publici. Continuarea a fost in scoala impreuna cu directorul, fata si bodyguardul ei - baiatul de temut din scoala. L-am intrebat, fata a spus ca are nevoie de un avocat, ca are peste 14 ani. Fata stia, Vlad avea sub 13 ani. De aia ii daduse sa impacheteze", a povestit Mihai Pascu.