Sedinta e programata sa inceapa la ora 10.00. Ne asteptam ca Miruna Pascu sa ajunga cu o duba de la Arestul Central. In cazul ei se vor verifica masurile preventive, resoectiv magistratii vor decide daca le prelungsc sau nu. Aceasta este suspectata ca a incercat sa santajeze martorii din dosar, pentru delcaratii in favoarea fiului sau.

Mihai Pascu va veni singur. El este sub control judiciar pentru 60 de zile dupa ce procurorii au descoperit in vila sa mai multe cartuse, in urma perchezitiilor DIICOT.

Mihai Pascu este acuzat de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, pentru ca ar detine arme pentu care nu are documente legale.

La audierile de la DIICOT din 14 septembrie, Mihai Pascu a fost surprins in timp ce radea, relaxat, in ciuda situatiei in care se aflau fiul si sotia.

Mai mult, la plecarea de la sediul DIICOT, Mihai Pascu a intrat cu scuterul in jurnalistii care incercau sa ii puna cateva intrebari.

