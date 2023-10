Expertiza in cazul accidentului de la 2 Mai arata că mașina condusă de Vlad Pascu avea o viteză de peste 100 de kilometri pe ora în momentul in care i-a lovit pe tinerii care circulau pe marginea drumului și a ucis 2 dintre ei.



Potrivit avocatului Adrian Cuculis, toate datele analizate par să contureze și mai clar ipoteza inițială că șoferul drogat ar fi fugit de la locul accidentului, "având percepția că dacă nu are nicio mașină în spate care să fi văzut accidentul, ar putea să scape". Acest lucru reiese, potrivit avocatului și din faptul că Vlad Pascu a oprit doar câteva secunde, apoi si-a continuat deplasarea.





În aceste condiții, este cu atât mai necesară schimbarea încadrării faptei din ucidere din culpa în omor. Aceleași imagini scot în evidență alte 2 elemente agravante: Vlad Pascu făcea slalom pe șosea și a depășit partea carosabilă, mai precizează Adrian Cuculis.

Familia drogatului criminal Vlad Pascu ajunge în fața Justiției. Acuzații de trafic de droguri