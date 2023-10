Ce a găsit poliția în asupra drogatului criminal

Numitul Pascu Matei Vlad deținea în vederea consumului propriu, următoarele substanțe supuse controlului național: un pachet de țigări marca Sobranie în care se aflau o țigaretă confecționată artizanal, din tutun amestecat cu cannabis, parțial consumată (proba nr.1), un blister inscripționat Bromazepan LPH 3 mg, ce conținea 4 comprimate de culoare albă cu logo ul BZ/3.

Mărturiile acoliților drogatului criminal

MARTOR Rareș Ion:

În seara zilei de 13.04.2023 eram la mine acasă, pe Calea Moșilor nr. 209, cu Culea Anton și un băiat pe nume Pavel, după care au venit Duma Tudor și Vlad Pascu. La scurt timp a venit și Rebeca Lăzărescu, iar Vlad Pascu ne-a invitat la el acasă, pe Tipografilor, să ascultăm muzică. Ne-am urcat cu toții în două Uber-uri și am ajuns pe Tipografilor. Am văzut că Pascu Vlad avea o cutie întreagă de oxicodonă, a scos o folie din cutie, a pisat câteva comprimate și le-a pus pe masa din sufragerie. Ne-a zis să luăm din ele și să tragem. Duma Tudor nu avea droguri la el, ci stătea după Vlad Pascu să tragă și el de la Pascu câteva linii de oxicodonă. Din septembrie 2020 eu am mers de câteva ori acasă la Vlad Pascu și uneori era acolo și Duma Tudor. Pe acolo se perindau, de regulă, zeci de persoane printre care și Petre Ștefan, artistul.



MARTOR Rareș Ion:



De fiecare dată când eu am fost acasă la Vlad Pascu se consumau droguri de genul: cocaină, ecstasy, benzodiazepine, cannabis, 2 C-B (o substanță psihoactivă), LSD, ciuperci halucinogene, ketamină, iar de la finalul lui 2021 și oxicodonă, fentanil. Prima dată am consumat fentanil când eram acasă la mama lui Pascu Vlad, pe Uruguay nr. 8, din ce îmi amintesc, lângă o ambasadă, în zona Aviatorilor. Vlad era singur acasă, am ieșit pe terasă amândoi și mi-a dat să consum o pastilă de fentanil. Nu mi-a dat o stare de euforie, dar m-am simțit mult mai calm.



Precizez că atunci când participam la degenerările sociale ce aveau loc acasă la Vlad Pascu pe Tipografilor, dar și în alte locații ale părinților acestuia situate în str. Uruguay, șos. Nordului, la bloc și str. Povernei (unde mama lui Pascu Vlad deținea mai multe case) aproape de Secția 1 Poliție, se consumau droguri de risc și de mare risc, respectiv cocaină, ecstasy, benzodiazepine, cannabis, 2 C-B (o substanță psihoactivă), LSD, ciuperci halucinogene, ketamină, oxicodonă, fentanil, morfină, tramadol.(...)”





Reproșurile mamei lui Vlad Pascu pentru fiul drogat

Martor: Rareș Ion



Întrebat fiind dacă mama lui Vlad cunoștea despre faptul că Vlad consuma droguri, martorul a declarat că:

”Da, cunoștea, pentru că Vlad mi-a povestit că se mai certa cu mama lui la telefon, pentru că mama lui îi reproșa consumul de droguri. Am asistat într-o împrejurare când mama lui Vlad l-a sunat pe acesta și i-a reproșat că a consumat droguri în apartamentul de pe str. Uruguay, unde era instalată o cameră de supraveghere pe care mama lui Vlad ne văzuse și pe mine și pe Vlad având un comportament specific consumului de droguri.”



Sursa: Rechizitoriu

Citește și Cine îi ține spatele lui Vlad Pascu? Schema folosită de mama tânărului drogat pentru a-l scăpa de pușcărie - Noi STENOGRAME