„Spitalul nu putem să îl privim ca o unitate militară sau ca pe o închisoare şi există întotdeuna această balanţă între nevoia de a permite accesul în spital rudelor, aparţinătorilor care vin să îi vadă pe cei dragi şi partea aceasta de restricţionare. În spital sunt anumite zone care nu sunt publice, dar, dacă cineva intră pe o cale obişnuită în spital, poate chiar pe la UPU sau pe la Ambulator, pretextând că are ceva sau spunând că are ceva, poate ajunge la o astfel de zonă. Farmacia spitalului era corect securizată, are un sistem de alarmă, deci şi dacă intra prin efracţie să ia ceva, alarma s-ar fi declanşat.

Deci din acest punct de vedere procedurile au fost respectate. Pentru depozitele de medicamente şi pentru depozitele de materiale sanitare Poliţia ne face nişte recomandări”, a declarat medicul Bogdan Opriţa la un post TV.

„La nivelul spitalului s-au revizuit procedurile privind accesul în zonele restricţionate, s-a trecut mai departe, ca să fie respectate barierele astea fizice, cartele de acces, poduri de acces şi de asemenea firma de pază a fost notificată pentru a-şi lua propriile măsuri pentru că este posibil ca în anumite zone să fi intrat datorită absenţei temporare a unor agenţi de pază”, a mai spus Bogdan Opriţa.

În spațiul public au apărut înregistrări cu dealerul lui Vlad Pascu și unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, Maru, din momentul în care a spart depozitul farmaceutic de la spitalului Floreasca. În imagini se vede cum tânărul a dat nas în nas cu asistentele, însă le-a spus că s-a rătăcit. Maru anticipa chiar că o să ajungă în spatele gratiilor. Filmarea cu întreaga scenă a postat-o apoi în online.

Mascații au descins, la momentul respectiv, la spitalul Floreasca după ce prietenul și totodată dealerul lui Vlad Pascu ar fi vandalizat magazia unității medicale. Este același individ în al cărui apartament de lux, în care drogurile erau traficate, au descins mascații în cursul zilei de joi. Poliția Capitalei a reacționat și ea pe marginea acestui subiect.

El ar fi vrut să fure mai multe medicamente pentru a se droga. Înainte să plece din spital, tânărul și-ar fi scris numele pe un coș de gunoi. Filmarea cu întreaga scenă a postat-o în online.

Tanarul a reusit sa plece din spital cu doua pungi de ser fiziologic, dar nu si cu oxicodona, un drog extrem de puternic care, spun specialistii, este mai periculos decat heroina.

Tudor Duma refuză să colaboreze cu procurorii. Avocat: Nu vrea sa dea nicio declarație până la sfârșitul urmăririi penale

Tudor Duma, zis si "Maru" nu ia in calcul sa colaboreze cu autoritatile in mega-dosarul drogurilor in care apare si numele lui Vlad Pascu, tanarul care s-a urcat drogat la volan si a ucis doi adolescenti in accidentul din 2 Mai. O spune chiar avocata acestuia, Georgiana Popa, care a vorbit, marti, cu presa in timp ce la DIICOT aveau loc audieri privind schimbul de mesaje dintre "Maru" si beizadeaua drogată. "La acest moment nu mi-a comunicat ca ar dori neaparat sa colaboreze (cu procurorii - n.r.). El nu a dat momentan nicio declaratie si nu vrea sa dea nicio declaratie pana la sfarsitul urmaririi penale", a transmis avocata lui Duma.